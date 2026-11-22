Wenn die Nase läuft, liegt nicht immer ein Infekt dahinter. Auch im Winter können Allergien plagen. So lassen sich die Beschwerden klar unterscheiden.

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Die Nase rinnt, die Augen jucken, dazu kommt Müdigkeit: In der kalten Jahreszeit denken viele bei solchen Beschwerden zunächst an eine Erkältung. Doch nicht jeder hartnäckige Schnupfen ist ein Infekt. Auch Allergien können im Herbst und Winter Probleme bereiten. Beginn, Begleitsymptome und Verlauf liefern Hinweise auf die Ursache. Eine sichere Diagnose ersetzen sie allerdings nicht.

Allergien kennen keine Winterpause

Wer Allergien ausschließlich mit dem Pollenflug im Frühling verbindet, übersieht mögliche Auslöser in den eigenen vier Wänden. Hausstaubmilben, tierische Allergene und Schimmelpilzsporen können das ganze Jahr über Beschwerden verursachen. Wenn sich das Leben nach drinnen verlagert, wird ein allergischer Dauerschnupfen leicht als Erkältung eingeordnet. Hausstaubmilben finden sich vor allem in Matratzen, Bettwäsche, Teppichen und Polstermöbeln, aber auch in Stofftieren. Allergische Reaktionen werden durch Bestandteile ihrer Ausscheidungen und Überreste ausgelöst. Besonders auffällig können die Beschwerden nachts und in der Früh sein, wenn Betroffene längere Zeit im Bett verbracht haben. Eine rinnende oder verstopfte Nase nach dem Aufwachen kann deshalb ein Hinweis auf eine Milbenallergie sein. Auch der Kontakt mit Katzen, Hunden oder Nagetieren kommt als Auslöser infrage. Bei Schimmel wiederum begünstigen feuchte, schlecht belüftete Räume das Wachstum. Problemstellen können etwa im Badezimmer, an Fenstern oder in feuchten Zimmerecken liegen. Das Wohnumfeld kann bei der Suche nach der Ursache deshalb wichtige Hinweise liefern.

Wenn im Winter die Augen jucken und tränen, können auch Allergene wie Hausstaubmilben oder tierische Allergene dahinterstecken. © Getty Images

Wie die Beschwerden beginnen

Für die Unterscheidung lohnt es sich zunächst, auf den Beginn zu achten. Eine Erkältung, auch grippaler Infekt genannt, entwickelt sich meist schleichend. Häufig stehen Schnupfen, Niesen, Halsweh und Husten im Vordergrund. Eine echte Grippe, die Influenza, beginnt dagegen oft rasch und kann mit ausgeprägtem Krankheitsgefühl, Schüttelfrost, Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen einhergehen. Allergische Beschwerden können ebenfalls rasch nach dem Kontakt mit dem Auslöser einsetzen. Sie entwickeln sich also keineswegs immer langsam. Ein möglicher Zusammenhang zeigt sich etwa, wenn nach dem Streicheln eines Haustiers die Augen jucken oder in bestimmten Räumen wiederholt Niesattacken auftreten. Aufschlussreich ist ein wiederkehrendes Muster: Wo beginnen die Symptome, wann werden sie stärker und wann lassen sie nach?

Fieber + Gliederschmerzen + Abgeschlagenheit = eher Grippe oder Infekt

Juckende Augen + Niesattacken + klarer Schnupfen ohne Fieber =→ eher Allergie

Beschwerden, die in Innenräumen oder morgens im Bett stärker werden – an Milben, Haustiere oder Schimmel denken

Fieber als wichtiger Hinweis

Hohes Fieber zusammen mit starker Abgeschlagenheit und Gliederschmerzen spricht eher für einen Infekt als für einen allergischen Schnupfen. Dieser verursacht kein Fieber. Typisch sind hingegen Juckreiz an Nase und Augen, tränende Augen, wiederholtes Niesen und wässriges Nasensekret. Auch eine verstopfte Nase kann dazugehören. Umgekehrt bedeutet fehlendes Fieber nicht automatisch, dass eine Allergie vorliegt. Eine Erkältung verläuft häufig ohne oder nur mit leichtem Fieber. Auch eine Influenza kann ohne Fieber auftreten. Die Temperatur allein reicht deshalb nicht aus, um die Ursache sicher festzustellen. Entscheidend ist das Gesamtbild.

Wenn der Schnupfen bleibt

Ein weiterer Anhaltspunkt ist die Dauer. Während akute Infekte gewöhnlich wieder abklingen, können allergische Beschwerden anhalten oder immer wiederkehren, solange Kontakt mit dem Auslöser besteht. Bei Allergenen in Innenräumen kann sich das über Wochen oder Monate ziehen. Wer regelmäßig morgens niest, zu Hause stärkere Beschwerden hat oder nach Tierkontakt dieselben Symptome bemerkt, sollte diese Beobachtungen bei einer ärztlichen Abklärung ansprechen. Ein Dauerschnupfen im November oder Jänner beweist noch keine Allergie, sollte aber Anlass sein, auch andere Ursachen als einen Infekt zu prüfen.

Die Belastung zu Hause senken

Allergene reduzieren. Bei einer nachgewiesenen Allergie können gezielte Maßnahmen im Wohnumfeld helfen. Regelmäßiges Lüften trägt dazu bei, überschüssige Feuchtigkeit abzuführen. Das ist besonders für die Vorbeugung von Schimmel wichtig. Bestehender Schimmelbefall und seine Ursachen müssen jedoch gezielt beseitigt werden. Bei einer Milbenallergie kommen allergendichte Schutzbezüge für Matratzen, Bettdecken und Kopfpolster infrage. Regelmäßiges Reinigen sowie Staubsaugen mit geeignetem Filter können die Belastung zusätzlich verringern. Bei einer Tierallergie sollte insbesondere das Schlafzimmer frei vom betreffenden Haustier bleiben.

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Klarheit durch ärztliche Abklärung

Halten die Beschwerden an oder bleibt ihre Ursache unklar, ist ärztlicher Rat sinnvoll. Das Gespräch über Symptome und Alltag sowie gegebenenfalls Haut- oder Bluttests helfen, einer möglichen Allergie auf die Spur zu kommen. Testergebnisse müssen dabei gemeinsam mit den Beschwerden beurteilt werden.