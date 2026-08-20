Bayern-Knall um Jamal Musiala (23)

Der FC Bayern München hat eine Entscheidung um Jamal Musiala nach seinen akuten gesundheitlichen Problemen getroffen.

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Es waren bange Momente für alle beim FC Bayern, als Jamal Musiala bei den letzten beiden Testspielen gegen Leipzig und Heidenheim nach wenigen Minuten ohne Fremdeinwirkung zu Boden ging.

Erst nach dem zweiten Zusammenbruch traute man sich, die Schock-Nachricht mit der Öffentlichkeit zu teilen. Musiala leidet an einer neurologischen Dysfunktion. Es gehe ihm gut und er sei in Behandlung. Dennoch spekulierten mehrere deutsche Medien sogar über ein mögliches Karriereende.

Die Ärzte sollen ihm aber weiter raten, Sport zu machen und sein Leben trotz der laufenden Behandlung wie bisher fortzusetzen. Während das Wechsel-Kontingent bei Testspielen auch adaptiert werden kann, wäre bei einem Pflichtspiel eine ähnliche Situation doppelt bitter, da man einen der vier Wechsel verbrauchen würde.

Bayern-Verantwortliche treffen Entscheidung

Am Samstagabend geht es für den deutschen Meister mit dem Supercup-Kracher gegen Dortmund richtig los. Kurz davor haben sich die Verantwortlichen in München in der Causa Musiala endgültig entschieden.

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Wie die BILD berichtet, soll Meistertrainer Vincent Kompany am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel verkünden, dass der Offensiv-Star nicht im Kader stehen wird. Wie es weitergeht, ist unklar, die Verantwortlichen hoffen allerdings, dass er zum Meisterschaftsauftakt gegen Stuttgart eine Woche später zumindest wieder im Kader stehen kann.