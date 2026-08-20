oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Nach Zusammenbruch

Bayern-Knall um Jamal Musiala (23)

SR
von
Jamal Musiala von Bayern München wird nach einer Verletzung vom Platz begleitet.
© Getty Images
Der FC Bayern München hat eine Entscheidung um Jamal Musiala nach seinen akuten gesundheitlichen Problemen getroffen.&nbsp;
OE24 auf Google bevorzugen

Es waren bange Momente für alle beim FC Bayern, als Jamal Musiala bei den letzten beiden Testspielen gegen Leipzig und Heidenheim nach wenigen Minuten ohne Fremdeinwirkung zu Boden ging.

Auch interessant

Musiala-Kollege packt aus: "Zwei Mal fast gestorben"

Jamal Musiala: Das bedeutet die Schock-Diagnose

Neurologische Probleme! Bayern wussten schon länger Bescheid

Erst nach dem zweiten Zusammenbruch traute man sich, die Schock-Nachricht mit der Öffentlichkeit zu teilen. Musiala leidet an einer neurologischen Dysfunktion. Es gehe ihm gut und er sei in Behandlung. Dennoch spekulierten mehrere deutsche Medien sogar über ein mögliches Karriereende.

Die Ärzte sollen ihm aber weiter raten, Sport zu machen und sein Leben trotz der laufenden Behandlung wie bisher fortzusetzen. Während das Wechsel-Kontingent bei Testspielen auch adaptiert werden kann, wäre bei einem Pflichtspiel eine ähnliche Situation doppelt bitter, da man einen der vier Wechsel verbrauchen würde.

Bayern-Verantwortliche treffen Entscheidung

Am Samstagabend geht es für den deutschen Meister mit dem Supercup-Kracher gegen Dortmund richtig los. Kurz davor haben sich die Verantwortlichen in München in der Causa Musiala endgültig entschieden.

Wie die BILD berichtet, soll Meistertrainer Vincent Kompany am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel verkünden, dass der Offensiv-Star nicht im Kader stehen wird. Wie es weitergeht, ist unklar, die Verantwortlichen hoffen allerdings, dass er zum Meisterschaftsauftakt gegen Stuttgart eine Woche später zumindest wieder im Kader stehen kann.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bayern-Schock um Harry Kane (33)

Wiener Rentenmarkt im Späthandel leicht im Minus

Große Sorge um Musiala: Das ist die Diagnose

Bayern-Knall um Jamal Musiala (23)

CSU: Keine Regierung ohne Flüchtlings-Obergrenze

Musiala-Kollege packt aus: "Zwei Mal fast gestorben"

Ab nach NY in den Semesterferien

Jamal Musiala: Das bedeutet die Schock-Diagnose

"Wollig" warm

"Versteck dich nicht" – Geisel-Familien stellen JJ zur Rede