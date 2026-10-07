"Trikot-Verbot": Ex-Star rechnet mit dem FC Bayern ab

Der FC Bayern soll dem ehemaligen Spieler das Tragen des Trikots verboten haben.

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Beim FC Bayern sorgt Christian Lell für Aufregung. Der ehemalige Verteidiger wirft seinem früheren Klub vor, ihn ausgegrenzt zu haben. In einem Instagram-Video berichtet der 42-Jährige, dass ihm das Tragen des Bayern-Trikots untersagt worden sei. Zudem habe der Verein über einen Anwalt verlangt, ein Foto von ihm im Trikot vom Cover seiner im September erschienenen Biografie zu entfernen.

Lell war von 2003 bis 2010 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag und absolvierte 98 Pflichtspiele. Im Januar 2026 nahm er noch für die Bayern-Senioren an einem Benefizturnier teil. Wenige Wochen später sei er jedoch telefonisch darüber informiert worden, dass er künftig nicht mehr im Bayern-Trikot auftreten solle. Auch beim Buch-Cover habe der Verein interveniert.

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"Osterhasen"

Lell zeigt sich enttäuscht. Der FC Bayern sei für ihn ein "Zufluchtsort und sicherer Hafen" gewesen. Gleichzeitig verweist er auf seine schwierige Vergangenheit mit Alkohol- und Drogenproblemen sowie psychischen Krisen. Über seine Kindheit berichtet er von Gewalt, Alkohol und Missbrauch.

Zum Schluss richtet Lell deutliche Worte an die aktuellen Bayern-Verantwortlichen. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nimmt er ausdrücklich aus, die übrigen Entscheider bezeichnet er abfällig als "Osterhasen". Trotz der Distanzierung könne ihm niemand sein "Bayern-Herz" nehmen.