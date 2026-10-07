oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Kurioses Verbot

Stadion baufällig! Fans dürfen nicht mehr hüpfen

Phillip Platzer
von
VfL Bochum-Fans schwenken Fahnen und halten Schals im Ruhrstadion während eines Fußballspiels.
© Getty Images
Im Ruhrstadion müssen die Anhänger des VfL Bochum in der Ostkurve künftig mit beiden Beinen am Boden bleiben, da der Zweitliga-Klub ein Hüpf-Verbot für die Stehtribüne ausgesprochen hat.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Stadion "anne Castroper" wird derzeit modernisiert, wobei die Stadt Bochum rund 90 Millionen Euro investiert und die Sanierung voraussichtlich bis 2029 läuft. Zu Beginn der laufenden Saison wurde das Schwingungsverhalten der Stehstufenelemente auf der Osttribüne nochmals eingehend untersucht.

Auch interessant

Starbucks-Fans aufgepasst: Diese Kaffeekapseln schmeckt nach Herbst!

Erst Strom weg, dann 30 Banken offline: DAS war los

"Schwer zu verdauen": Journalisten-Festnahme auf Demo

Starke Schwingungen auf der Osttribüne

An der Tragfähigkeit der Tribüne besteht kein Zweifel. Das beauftragte Ingenieurbüro stellte jedoch fest, dass bei bestimmten Zuschauerbewegungen starke Schwingungen entstehen, ein sogenannter Trampolineffekt, der bei ungeübten Fans für Unwohlsein sorgen könnte. Daraufhin wurde die Bochumer Sportstätten Besitzgesellschaft mbH als Stadioneigentümerin per Verfügung angewiesen, diese Belastung künftig zu vermeiden.

Synchrones Springen im Stadion untersagt

In den Blöcken N2, O, P und Q sind gemeinschaftliche, synchronisierte, rhythmische Hüpf- und Sprungbewegungen strengstens untersagt. Dies betrifft explizit nicht den Torjubel, sondern lediglich choreographiertes Springen. Die Regelung gilt voraussichtlich bis zum Ende der geplanten Sanierungsarbeiten im Jahr 2028, wobei der Verein das Verbot kontrollieren und umsetzen muss.

Drohende Sperrung der gesamten Kurve

Der Verein befindet sich im Austausch mit der DFL und wird die Fans vor sowie während des anstehenden Spiels gegen Bielefeld aufklären. Sollten sich die Anhänger widersetzen, könnte die Ostkurve komplett gesperrt werden, was bis zu 10.000 Zuschauern den Zugang verwehren und dem Verein hohe Kosten verursachen würde. Dass sich Fans an ein solches Verbot halten können, zeigten bereits Anhänger in Magdeburg, die von 2016 bis 2019 nicht hüpfen durften.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Business LIVE: Ihr Wirtschaftsmagazin

ManCity-Knall: Schlägt Bayern jetzt bei Haaland zu?

Bayern-Knall um Harry Kane

BVB-Knall um Marcel Sabitzer (32)

Harry: So war Weihnachten mit Meghan

Kriechmayr: 'Fans haben sich das verdient'

"Trikot-Verbot": Ex-Star rechnet mit dem FC Bayern ab

Weiteres Callgirl belastet Berlusconi

11-jähriges Mädchen von Krankenwagen erfasst

Stadion baufällig! Fans dürfen nicht mehr hüpfen