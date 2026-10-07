Starbucks-Fans aufgepasst: Diese Kaffeekapseln schmeckt nach Herbst!

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Wenn der Morgen wieder kühler wird und wir am liebsten noch ein paar Minuten länger unter der Decke bleiben würden, darf eines nicht fehlen: eine richtig gemütliche Tasse Kaffee. Und Karamell? Schmeckt für uns einfach nach Herbst. Genau deshalb sind uns die STARBUCKS by Nespresso Light Roast Caramel Kaffeekapseln bei Amazon sofort aufgefallen. Im Vorratspack bekommen Sie gleich 60 Kapseln – also sechs Packungen mit jeweils zehn Stück.

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Karamell, Kaffee und ein gemütlicher Herbstmorgen

Die Kombination aus einer leichten Röstung und Karamell-Aroma macht diese Sorte für uns zum perfekten Begleiter für die kommenden Wochen. Dazu warme Milch oder Milchschaum, die Lieblingsdecke und ein verregneter Sonntagmorgen – mehr braucht es manchmal gar nicht.

Besonders schön: Sie können sich den kleinen Starbucks-Moment einfach zu Hause zubereiten. Die Kapseln sind für kompatible Nespresso-Maschinen gedacht und damit ideal für alle, die morgens nicht lange auf ihren Kaffee warten möchten.

STARBUCKS by Nespresso Light Roast Caramel Aromatic Coffee Capsules 6 x 10 (60 Capsules) © STARBUCKS

60 Kapseln – damit der Vorrat erst einmal gesichert ist

Wer jeden Morgen zur Kaffeemaschine läuft, kennt es: Die Packung ist schneller leer als gedacht. Hier bekommen Sie deshalb direkt 60 Starbucks-Kapseln auf Vorrat. Das finden wir nicht nur für zu Hause praktisch, sondern auch fürs Büro – besonders jetzt, wenn die Nachmittage wieder dunkler werden und eine kleine Kaffeepause doppelt guttut.

Für Starbucks-Fans ein Amazon-Angebot zum Genauer-Hinschauen

Wenn Sie Starbucks mögen, eine passende Nespresso-Maschine besitzen und Karamell genauso sehr mit gemütlichen Herbstmomenten verbinden wie wir, ist dieses Vorratspaket einen Blick wert. Statt für den nächsten Coffee-Shop-Moment vor die Tür zu müssen, wartet er dann einfach in der eigenen Küche.

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