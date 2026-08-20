Musiala-Kollege packt aus: "Zwei Mal fast gestorben"

Schock-Beichte von Deniz Undav vor dem Saisonstart der deutschen Bundesliga.

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Nicht nur der Fall Jamal Musiala sorgt aktuell in Deutschland für viel Gesprächsstoff. Der Bayern-Star kollabierte zwei Mal in Folge bei Testspielen. Wie sich herausstellte leidet der Bayern-Star unter Absencen, das sind neurologische Ausfälle.

Lebensgefährliche Bedrohung bei Undav

Jetzt sorgt Musialas-Teamkollege bei der deutschen Nationalmannschaft, Deniz Undav, mit einer schockierenden Beichte beim YouTube-Kanal "HSTRYSTORIES' für großes Aufsehen. In einem emotionalen Interview sprach der Publikumsliebling offen über lebensgefährliche Bedrohung, die ihn bereits sein gesamtes Leben lang begleitet.

Undav leidet unter einer extremen, hochgradigen Erdnussallergie, die ihn in der Vergangenheit bereits zweimal in akute Lebensgefahr gebracht hat.

Not-Einlieferung ins Krankenhaus

Die Schilderungen der beiden Vorfälle gleichen einem echten Horror-Szenario. Das erste Mal schlug die tödliche Falle in Undavs Jugendzeit zu. Ein unbedachter Bissen, ein versteckter Erdnuss-Anteil in einem Snack – und plötzlich ging alles ganz schnell. Binnen weniger Sekunden begann der gesamte Körper des Nachwuchs-Kickers zu rebellieren. Nur eine sofortige Not-Einlieferung ins Krankenhaus rettete ihn vor dem Ersticken.

Adrenalinspritze rettet das Leben

Doch damit nicht genug: Auch als gefeierter Profifußballer holte ihn der Todes-Schrecken ein zweites Mal ein! Trotz der strengen Kontrollen und der vermeintlichen Sicherheit im Profisport kam es in einem Speiselokal zu einem fatalen Fehler bei den Zutaten. Wieder kollabierte der Stürmer nach dem Verzehr des präparierten Essens sofort.

Es war ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit, bei dem die Mediziner eine lebensrettende Adrenalinspritze direkt verabreichen mussten, um das Herz-Kreislauf-System des Sportlers im allerletzten Moment wieder zu stabilisieren. "Ich hatte eine allergische Reaktion und wäre zwei Mal fast gestorben."