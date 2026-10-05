Bayern-Knall um Harry Kane

Die wichtigste Personalie an der Säbener Straße ist geklärt: Harry Kane bleibt dem FC Bayern über die laufende Saison hinaus erhalten. Der deutsche Rekordmeister und der englische Teamkapitän einigten sich auf einen neuen Kontrakt mit einer Laufzeit bis 2029.

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Der FC Bayern München und Harry Kane stellen die Weichen für eine langfristige gemeinsame Zukunft an der Säbener Straße. Nach intensiven Verhandlungsrunden erzielten die Vereinsführung des deutschen Rekordmeisters und der englische Rekordtorschütze eine Grundsatz-Einigung über einen neuen Vertrag bis zum Jahr 2029.

Einigung über die Rahmenbedingungen an der Säbener Straße erzielt

Die monatelangen Spekulationen um die sportliche Zukunft von Superstar Harry Kane beim deutschen Rekordmeister stehen unmittelbar vor dem Abschluss. Wie der Pay-TV-Sender "Sky" exklusiv berichtet, haben sich die Führungsetage des FC Bayern München und der englische Ausnahmestürmer auf die zentralen Rahmenbedingungen einer vorzeitigen Vertragsverlängerung verständigt.

Der neue Kontrakt soll das Arbeitspapier des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft langfristig bis zum Sommer 2029 binden. Für die sportliche Leitung in München genoss diese Personalie seit Monaten oberste Priorität. Kane bildet das unumstrittene Herzstück der bayerischen Angriffsreihe, weshalb eine frühzeitige Verlängerung über die laufende Spielzeit hinaus von den Verantwortlichen mit absolutem Nachdruck forciert wurde.

Nur noch letzte Details bis zur Unterschrift offen

Nach übereinstimmenden Medienberichten herrscht zwischen den beiden Verhandlungsparteien mittlerweile ein sehr hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen. Die Gespräche verliefen zuletzt absolut planmäßig, sodass einer zeitnahen offiziellen Verkündung nur noch juristische Feinheiten im Weg stehen.

Ein genauer Termin für den feierlichen Vollzug und die offizielle Unterzeichnung des neuen Arbeitspapiers steht laut "Sky" aktuell zwar noch nicht fest, an der grundsätzlichen Einigung der beiden Parteien sei jedoch absolut nicht mehr zu rütteln:

Langfristige Bindung bis 2029: Der Starstürmer bindet seine fußballerische Zukunft fast bis zum Ende seiner aktiven Spitzenkarriere an den amtierenden Champion.

Der Starstürmer bindet seine fußballerische Zukunft fast bis zum Ende seiner aktiven Spitzenkarriere an den amtierenden Champion. Schlüsselfigur im Bayern-Sturm: Die Bayern sichern sich das sportliche Fundament ihrer Offensive sowohl für nationale Meisterschaften als auch für die Champions League.

Die Bayern sichern sich das sportliche Fundament ihrer Offensive sowohl für nationale Meisterschaften als auch für die Champions League. Harmonische Verhandlungen: Die sportliche Führung und das Management von Kane agierten in den Verhandlungsrunden im vertrauensvollen Schulterschluss.

Poker um England-Klausel und Tottenhams Sonderrecht

Besonders aufmerksam wurden die Verhandlungen auf den britischen Inseln verfolgt. Bis zuletzt wurde hinter verschlossenen Türen über heikle vertragliche Konditionen gefeilscht. Aus dem Umfeld des Spielers war zu vernehmen, dass Kane eine limitierte Ausstiegsklausel gefordert hatte, die ihm zu einem späteren Zeitpunkt eine Rückkehr in die englische Premier League ermöglichen soll.

In engem Zusammenhang damit stand auch eine Sonderregelung für Kanes früheren Verein Tottenham Hotspur. Dem Londoner Traditionsklub, bei dem Kane zur weltweiten Ikone gereift war, sollte dem Vernehmen nach ein sogenanntes "Matching Right" eingeräumt werden. Damit erhielten die "Spurs" das Recht, bei künftigen Angeboten anderer englischer Vereine finanziell gleichzuziehen. Ob diese Klauseln schlussendlich vollumfänglich Teil des finalen Deals geworden sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt.

Bedeutendes Signal an die europäische Konkurrenz

Mit diesem Meilenstein auf dem Transfermarkt setzt der FC Bayern München ein unübersehbares Ausrufezeichen an die internationale Konkurrenz in England und Spanien. Kane hat sich in München in Rekordzeit als absoluter Leader, Integrationsfigur und Torgarant auf Weltklasseniveau etabliert.

Die bevorstehende Unterschrift bis 2029 sorgt an der Säbener Straße für maximale Planungssicherheit. Die Bayern-Anhänger dürfen sich darauf freuen, den englischen Weltklasse-Angreifer noch viele Spielzeiten im Trikot des Rekordmeisters auf Torejagd in der Bundesliga und der Königsklasse zu sehen.