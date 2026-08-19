Neurologische Probleme! Bayern wussten schon länger Bescheid

Riesen-Wirbel um Jamal Musiala! Nach seinen Zusammenbrüchen macht der Bayern-Star eine neurologische Erkrankung öffentlich. Der Rekordmeister wusste Bescheid – die Karriere geht weiter.

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Große Sorge um Deutschlands Fußball-Preziose Jamal Musiala! Nach zwei beängstigenden Vorfällen innerhalb weniger Tage herrscht beim FC Bayern München Gewissheit. Der 23-jährige Offensivstar erlitt sowohl im Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim als auch davor gegen RB Leipzig kurze Zusammenbrüche auf dem Rasen. Nun machte der DFB-Teamspieler öffentlich, dass er an einer neurologischen Dysfunktion leidet, die sogenannte Absencen – eine leichte Form epileptischer Anfälle – auslöst. Die positive Nachricht der Mediziner: Die Erkrankung ist gut behandelbar, ein übergeordnetes gesundheitliches Risiko bestehe laut Musiala nicht.

Bayern-Boss Dreesen bestätigt lange Kenntnis der Erkrankung

Wie Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Mittwoch am Rande der Ereignisse klarstellte, war das Leiden des Youngsters intern längst kein Geheimnis mehr. "Wir sind nicht erst seit gestern oder seit vorgestern über die Situation informiert", erklärte der Klubboss im Gespräch. Der Rekordmeister stünde in engem Austausch mit den behandelnden Neurologen. Diese hatten auch grünes Licht für die jüngsten Einsätze gegeben. Von den Mitspielern gab es sofort emotionale Unterstützung in den sozialen Netzwerken – unter anderem schickte auch der derzeit angeschlagene ÖFB-Legionär Konrad Laimer aufmunternde Worte an seinen Teamkollegen.

Einsatz im Supercup gegen Dortmund noch völlig offen

Trotz der medizinischen Entwarnung bezüglich eines Karriereendes bleibt die sportliche Zukunft für die nächsten Tage ungewiss. Ob Musiala bereits am Samstag ( Uhr/live Sky, SAT.1 & Sport24-Liveticker) im Supercup gegen Borussia Dortmund wieder auf dem Platz stehen kann, ließ die Vereinsführung vorerst offen. Auch ein Auflaufen beim anstehenden Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart ist aktuell noch nicht gesichert. Für den Bayern-Star steht nun erst einmal die vollständige Genesung und Einstellung durch die Fachärzte im absoluten Vordergrund.