55.000 Euro! Fan zahlt Vermögen für Kane-Trikot

Ein Fan aus Singapur wollte dieses Trikot unbedingt haben – und griff dafür tief in die Tasche. Für das von Harry Kane getragene Bayern-Shirt zahlte er bei einer Auktion satte 55.000 Euro.

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Was für ein Preis für ein getragenes Fußballtrikot! Ein Fan aus Singapur hat bei einer Auktion 55.000 Euro für ein Shirt von Bayern-Superstar Harry Kane hingeblättert.

Der Bieter setzte sich damit gegen einen Konkurrenten aus den USA durch, der zuvor 50.000 Euro geboten hatte.

Dieses Trikot ist etwas ganz Besonderes

Kane trug das Shirt beim 7:0-Heimsieg des FC Bayern gegen Union Berlin im September. Für den Engländer war es ein historischer Abend: Er erzielte dabei sein 100. Bundesliga-Tor – und das bereits in seinem 98. Einsatz.

Wiesn-Shirt mit Kult-Faktor

Noch spezieller macht das Trikot, dass Kane ein Wiesn-Sondertrikot trug.

Das schwarze Bayern-Shirt wurde passend zum Münchner Oktoberfest gestaltet und ist mit zahlreichen bunten Farbspritzern versehen. Genau dieses Sondertrikot kam ausgerechnet bei Kanes Rekordabend zum Einsatz.

© Getty Images

Für einen Sammler offenbar Grund genug, gleich mehrere zehntausend Euro dafür auszugeben.

Geld geht teilweise an guten Zweck

Der hohe Auktionspreis kommt dabei teilweise auch einem guten Zweck zugute. Ein Teil des Erlöses geht an den FC Bayern Hilfe e.V., der Menschen unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind.

Auch die Shirts anderer Bayern-Stars wurden versteigert. Jamal Musialas getragenes Wiesn-Trikot brachte 7.292 Euro, jenes von Michael Olise 5.500 Euro.

An den Preis für Kanes Rekord-Shirt kamen die beiden allerdings bei Weitem nicht heran.