Diesen No-Name jagt ManCity als Rodri-Ersatz

Um 60 Millionen Euro wechselte Rodri von Manchester City zu Barcelona. Als Ersatz haben die Skyblues eine Überraschung im Visier.

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Rodri gewann bereits den Ballon d'Or und ging als bester Spieler des Turniers aus der abgelaufenen Weltmeisterschaft hervor.

Dementsprechend groß ist die Lücke, die Guardiola-Nachfolger Enzo Maresca bei ManCity zu füllen hat.

Rodri-Ersatz steht vor dem Verkauf

Obendrein steht auch Nico Gonzalez, der erst 2025 für 60 Millionen Euro als Rodri-Ersatz geholt wurde, vor einem Abgang – Newcastle ist in Verhandlungen.

In der 0:3-Niederlage gegen Arsenal im Community Shield spielte Mateo Kovacic, der in Linz geborene 32-Jährige ist aber keine langfristige Lösung. Daher könnte ManCity am Transfermarkt aktiv werden.

Laut Transfer-Journalist Nicolo Shira hat man einen Spieler ins Auge gefasst, den nur Kenner der Premier League am Schirm haben dürften: Bournemouths Alex Scott.

Pep nannte ihn einen "unglaublichen Spieler"

Der 22-Jährige wuchs in den vergangenen drei Jahren unter dem nunmehrigen Liverpool-Coach Andoni Iraola bei Bournemouth zu einer festen Größe heran.

Im November wurde der Mittelfeld-Mann auch Nationalspieler, nun könnte sein bis 2028 laufender Vertrag bei den Cherries vorzeitig enden. Allerdings wird sein Wert vom Verein bei über 80 Millionen Euro gesehen.

Alex Scott von Bournemouth © AFC Bournemouth via Getty Images

Guardiola nannte ihn in der Vorsaison bereits einen "unglaublichen Spieler", ob er City aber unglaublich genug für so eine Summe ist, wird sich weisen.

Mit Enzo Fernandez von Chelsea jagen die Skyblues noch einen anderen Spieler, der aber über 100 Millionen Euro kosten würde.