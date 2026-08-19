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Sturm-Flop Malone vor Absprung bei Sturm

SR
von
Ein Fußballspieler von Sturm Graz II konzentriert sich auf einen heranfliegenden Ball.
© GEPA pictures
Maurice Malone kostete Sturm Graz satte zwei Millionen Euro, nun steht das Missverständnis vor einem Ende.
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Im Sommer 2025 kam er von einer starken Saison bei der Wiener Austria nach Graz und sollte dort den Angriff leiten. Doch von Beginn an fanden der Deutsche und die "Blackies" nicht zusammen.

Nur drei Tore und zwei Vorlagen lieferte er in der Vorsaison, in der bisherigen Spielzeit kam der 26-Jährige gar nur mehr in der 2. Liga für Sturm II zum Einsatz.

Wie "Sky" nun berichtet, steht Malone vor einem Wechsel zu einem ehemaligen Mitspieler: Dominik Fitz. Der Spielmacher verweilt immer noch bei Minnesota in der MLS, wo nun auch der Stürmer mit US-Wurzeln landen soll.

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