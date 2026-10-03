Die Sport-Highlights am Sonntag im TV

Am Sonntag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.

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Für Sport-Fans gibt es am Sonntag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

ÖFB-Team will zurück auf Siegerstraße

ORF 1, 18 Uhr

ÖFB-Torjäger Michael Gregoritsch. © APA/AFP/PAUL FAITH

Hit. Das letzte der vier Nations-League-Spiele steigt für Österreich im Kosovo. Gegen das Team von Franco Foda will man mit dem dritten Sieg nach dem Irland-Remis den Aufstieg nahezu fixieren.

Ferrari hofft in Sepang auf Schritt auf der Krise

ServusTV/Sky, 9 Uhr

Geheimfavorit Charles Leclerc. © IMAGO/MAXPPP

Comeback. Erstmals seit 9 Jahren findet in Malaysia wieder ein F1-GP statt. Bei der Rückkehr hofft Ferrari nach starken Trainingsleistungen auf ein Ende der Krise und den lang erwarteten Sieg.

Raimann hofft in London auf nächsten Sieg

RTL/RTL NITRO/Sky, ab 15 Uhr

Bernhard Raimann eröffnet den Super-Football-Sonntag. © Icon Sportswire via Getty Images

Angriff. Das erste NFL-Spiel des Jahres in Europa ist mit österreichischer Beteiligung. Bernhard Raimann möchte mit den Indianapolis Colts eine Siegesserie starten. In London trifft man auf die Washington Commanders. Im Anschluss gibt es auf Sky wieder die RedZone und je eine Partie um 19 Uhr und 22 Uhr auf Sky (Buffalo - New England und San Francisco - Denver) und RTL NITRO (LA Rams - Philadelphia, Las Vegas - Kansas City) als Einzelspiel. Zum Abschluss zeigen beide Kanäle auch das Top-Spiel zwischen Detroit und Carolina (ab 2 Uhr).

Klopp heiß auf Revanche gegen Griechenland

RTL, 20.45 Uhr

Jürgen Klopp hofft auf den zweiten Sieg als DFB-Bundestrainer. © IMAGO/Moritz Müller

Rache. Nach der überraschenden Niederlage beim Heim-Debüt von Jürgen Klopp gegen Griechenland vor wenigen Tagen gibt es gleich die Möglichkeit auf Wiedergutmachung. Die DFB-Elf gastiert diesmal in Thessaloniki und möchte die Niederlage mit dem zweiten Sieg der Ära Klopp vergessen machen.