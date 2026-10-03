Empfehlungen
Die Sport-Highlights am Sonntag im TV
Für Sport-Fans gibt es am Sonntag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.
Auch interessant
ÖFB-Team will zurück auf Siegerstraße
Hit. Das letzte der vier Nations-League-Spiele steigt für Österreich im Kosovo. Gegen das Team von Franco Foda will man mit dem dritten Sieg nach dem Irland-Remis den Aufstieg nahezu fixieren.
Ferrari hofft in Sepang auf Schritt auf der Krise
Comeback. Erstmals seit 9 Jahren findet in Malaysia wieder ein F1-GP statt. Bei der Rückkehr hofft Ferrari nach starken Trainingsleistungen auf ein Ende der Krise und den lang erwarteten Sieg.
Raimann hofft in London auf nächsten Sieg
Angriff. Das erste NFL-Spiel des Jahres in Europa ist mit österreichischer Beteiligung. Bernhard Raimann möchte mit den Indianapolis Colts eine Siegesserie starten. In London trifft man auf die Washington Commanders. Im Anschluss gibt es auf Sky wieder die RedZone und je eine Partie um 19 Uhr und 22 Uhr auf Sky (Buffalo - New England und San Francisco - Denver) und RTL NITRO (LA Rams - Philadelphia, Las Vegas - Kansas City) als Einzelspiel. Zum Abschluss zeigen beide Kanäle auch das Top-Spiel zwischen Detroit und Carolina (ab 2 Uhr).
Klopp heiß auf Revanche gegen Griechenland
Rache. Nach der überraschenden Niederlage beim Heim-Debüt von Jürgen Klopp gegen Griechenland vor wenigen Tagen gibt es gleich die Möglichkeit auf Wiedergutmachung. Die DFB-Elf gastiert diesmal in Thessaloniki und möchte die Niederlage mit dem zweiten Sieg der Ära Klopp vergessen machen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden