BVB-Knall um Marcel Sabitzer (32)

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Marcel Sabitzer wechselte 2023 vom FC Bayern zu Borussia Dortmund und kam seither für den BVB 123 Mal zum Einsatz. Nun stehen die Zeichen allerdings auf Abschied.

Vertrag läuft aus

Sabitzers Vertrag in Dortmund läuft im Sommer aus. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, hat der BVB derzeit kein Interesse, den Vertrag des Österreichers zu verlängern. Sabitzer gehört den besserverdienenden Spielern, spielt bei Trainer Niko Kovac aber keine zentrale Rolle mehr. Der Österreicher kam zwar bisher allen vier Bundesliga-Spielen zum Einsatz, stand dabei aber noch nie in der Startelf. Nun kündigt sich ein ablösefreier Wechsel im Sommer an.

Bereits im Sommer gab es Interesse anderer Klubs. Sabitzer entschied sich jedoch gegen einen Wechsel und blieb beim BVB.

© Borussia Dortmund via Getty Imag

Damit ist Sabitzers Zukunft völlig offen. Unklar bleibt auch, ob der 32-Jährige in die Nationalmannschaft zurückkehrt. Wie berichtet, legt der 102-fache Teamspieler in der Nations League eine Pause ein, ließ die Tür für ein Comeback im Frühjahr aber offen.