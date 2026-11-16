Macht fast jeder: Diese alltäglichen Gewohnheiten schwächen dein Immunsystem

Dicker Schal, heißer Ingwertee und extra Vitamin C: Viele tun alles, um einer Erkältung vorzubeugen. Trotzdem landen sie kurz darauf mit Schnupfen und Gliederschmerzen im Bett. Schuld sind oft unscheinbare Alltagsgewohnheiten, die unser Immunsystem unbemerkt schwächen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Nase läuft, der Hals kratzt und im Büro scheint jeder Zweite zu husten: Die Erkältungssaison ist da. Während viele jetzt zu Vitaminpräparaten, Ingwertee und Nasenspray greifen, übersehen sie einen entscheidenden Faktor: ihre täglichen Gewohnheiten. Einige Verhaltensweisen, die für viele längst zum Alltag gehören, können die Immunabwehr beeinträchtigen und das oft, ohne dass wir es bemerken

Zu wenig Schlaf

Noch eine Folge schauen, schnell die Nachrichten checken oder bis spät in die Nacht arbeiten: Schlaf wird im hektischen Alltag gerne geopfert. Doch genau das kann sich auf die körpereigene Abwehr auswirken. Während wir schlafen, laufen wichtige Regenerationsprozesse ab. Das Immunsystem bildet und reguliert Abwehrzellen, verarbeitet Immunreaktionen und bereitet sich auf neue Herausforderungen vor. Wer dauerhaft zu wenig schläft, bringt diese Prozesse möglicherweise aus dem Gleichgewicht. Erwachsene sollten möglichst sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht anpeilen.

Erkältung © Getty Images

Dauerstress

Der volle Terminkalender, beruflicher Druck, familiäre Verpflichtungen und ständig neue Nachrichten: Für viele Menschen ist Stress zum Dauerbegleiter geworden. Kurzfristig ist Stress eine natürliche Reaktion des Körpers. Problematisch wird es allerdings, wenn die Anspannung über Wochen oder Monate anhält. Chronischer Stress kann die Regulation des Immunsystems verändern und bestimmte Immunreaktionen beeinträchtigen. Ein Spaziergang, Atemübungen, ausreichend Freizeit und bewusste Auszeiten helfen dabei, den Stresspegel zu reduzieren.

Zu viel Alkohol

Ein Glas Wein am Abend, ein Feierabendbier oder mehrere Drinks am Wochenende: Alkohol gehört für viele zum Alltag. Doch regelmäßiger und insbesondere übermäßiger Alkoholkonsum kann die Immunabwehr beeinträchtigen. Besonders hoher Konsum kann die Fähigkeit des Immunsystems stören, Krankheitserreger zu erkennen und angemessen auf Infektionen zu reagieren. Du solltest Alkohol nicht als selbstverständlichen Bestandteil des Feierabends betrachten. Weniger ist hier die bessere Entscheidung.

Bewegungsmangel

Morgens mit dem Auto zur Arbeit, anschließend acht Stunden am Schreibtisch und abends direkt auf die Couch: Wer sich kaum bewegt, tut seiner Gesundheit keinen Gefallen. Regelmäßige körperliche Aktivität unterstützt zahlreiche Körperfunktionen. Sie kann unter anderem die Schlafqualität verbessern, Stress reduzieren und zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Dabei muss es keineswegs jeden Tag ein schweißtreibendes Workout sein. Bereits regelmäßige Spaziergänge, Radfahren oder Treppensteigen bringen mehr Bewegung in den Alltag.

Zu wenig Flüssigkeit

Im Sommer erinnert uns die Hitze automatisch ans Trinken. Im Winter hingegen lässt das natürliche Durstgefühl oft nach, zeitgleich läuft in Büros und Wohnungen die Heizung auf Hochtouren. Das belastet auch unsere Schleimhäute: Sie verlieren Feuchtigkeit, die Flimmerhärchen werden in ihrer Funktion eingeschränkt und können Krankheitserreger schlechter abtransportieren. Die natürliche Schutzbarriere wird geschwächt, sodass Rhinoviren leichteres Spiel haben. Trinke deshalb täglich 1,5 bis 2 Liter Wasser oder Kräutertee und lüfte mehrmals täglich. Zimmerpflanzen oder Wasserschalen auf der Heizung können zusätzlich helfen, die Luftfeuchtigkeit zu verbessern.

Wasser trinken © Getty Images

So schützt du dein Immunsystem in der Erkältungssaison

Oft sind es gerade die kleinen Veränderungen, die langfristig einen Unterschied machen. Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick: