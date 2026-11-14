10 Fakten zum Weltdiabetestag am 14. November

Der internationale Aktionstag soll auf Diabetes mellitus und seine weltweite Ausbreitung aufmerksam machen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Über 800 Millionen Menschen leben laut einer WHO/Lancet-Studie mit Diabetes, mehr als 59 Prozent der Betroffenen sind in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen zu Hause. Die meisten Fälle gibt es in China, Indien und den USA. Über 3,4 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen von Diabetes.

Bewusstsein schaffen

Das sind erschreckende Zahlen. Der Weltdiabetestag, der seit 1991 am 14. November stattfindet, soll daher vor allem zu Aufklärung und Prävention beitragen. Denn Typ-2-Diabetes kann man durch eine gesunde Lebensweise vorbeugen oder zumindest hinauszögern.

Weltdiabetestag - das musst du wissen

Am Weltdiabetestag werden wir alle an die Ursachen und Folgen der Krankheit erinnert. Wir haben für dich 10 Fakten zu dem Aktionstag gesammelt, die jede:r kennen sollte:

Das Datum: Am 14. November 1891 wurde Sir Frederick Grant Banting geboren. Er entdeckte mit weiteren Forschern das lebensrettende Hormon Insulin. Dafür erhielt er 1923 den Nobelpreis für Medizin. Der Blaue Kreis: Der "Blue Circle" ist das globale Logo des Diabetesbewusstseins und symbolisiert Leben, Gesundheit und Einheit (Kreis). Die Farbe Blau steht für den Himmel und die Flagge der Vereinten Nationen. Das Motto: 2026 haben IDF (International Diabetes Foundation) und WHO (World Health Organization) das Leitthema "Early Action on Diabetes" ausgerufen. Das frühe Handeln soll zu früher Erkennung statt später Diagnose beitragen. Dunkelziffer: Viele Menschen wissen nichts von ihrer Erkrankung, da Diabetes lange unbemerkt bleiben kann. Warnzeichen: Erste Anzeichen für Diabetes können starker, ungewöhnlicher Durst, häufiges Wasserlassen, starke Müdigkeit und Abgeschlagenheit, verschwommenes Sehen sowie schlecht heilende Wunden und - besonders bei beginnendem Typ-1-Diabetes - unerklärlicher Gewichtsverlust sein. Folgen für den ganzen Körper: Unbehandelter oder schlecht eingestellter Diabetes kann unter anderem Herz, Nieren, Augen und Nerven schädigen. Diabetes ist nicht gleich Diabetes: Bei Typ-1-Diabetes handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, Typ-2-Diabetes hängt unter anderem mit einer Insulinresistenz zusammen. 85 bis 95 Prozente der Betroffenen leiden an Typ-2-Diabetes. Insulin: Diabetes mellitus entsteht, wenn der Körper nicht ausreichend Insulin produziert oder das vorhandene Insulin nicht ausreichend wirksam ist. Insulin ist ein Peptidhormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und eine zentrale Rolle bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels spielt. Es fördert die Aufnahme von Glucose in Muskel- und Fettzellen sowie deren Speicherung. Insulinpräparate helfen, den Blutzuckerspiegel zu senken. Keine Alterserscheinung: Nicht nur ältere Menschen können an Diabetes erkranken. Typ-1-Diabetes tritt oft schon im Kindes- und Jugendalter auf. Auch Typ-2-Diabetes kann, wenn auch weniger häufig, junge Menschen treffen. Prävention: Typ-2-Diabetes beruht auf einer Insulinresistenz und nachlassender Insulinproduktion. Er tritt oft bei älteren Menschen auf. Häufig ist er eine Folge von Übergewicht und Bewegungsmangel.

Ein gesunder Lebensstil kann dazu beitragen, dass du Typ-2-Diabetes vorbeugst. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen tragen dazu bei, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen.