Diese Frau ist die erste blinde Anwältin Englands

Eine 23-jährige Frau namens Jessika Inaba ist die erste schwarze und blinde Person, die im Vereinigten Königreich Anwalt geworden ist.

Jessika Inaba aus Camden im Norden Londons hat als erste schwarze und blinde Anwältin in Großbritannien Geschichte geschrieben. Sie qualifizierte sich, nachdem sie ein fünfjähriges Jurastudium an der University of London, Vereinigtes Königreich, abgeschlossen hatte.

Großer Erfolg

Jessika sagte, sie habe ihr gesamtes Studium mit Hilfe der Brailleschrift absolviert, einer Schriftsprache für Blinde, bei der die Schriftzeichen durch Muster von erhabenen Punkten dargestellt werden, die mit den Fingerspitzen ertastet werden können.

Im September 2017 begann sie ihr beschleunigtes Jurastudium an der University of London, bevor sie zwei Jahre später ein Masterstudium und eine Berufsausbildung begann. Jessika wurde sofort als Anwältin im Vereinigten Königreich zugelassen und gehört damit zu den wenigen blinden und schwarzen Frauen, die sich als Anwältin qualifiziert haben.

Jessika ist aufgrund einer Augenkrankheit namens bilaterale Mikrophthalmie, bei der Babys mit kleineren Augen als üblich geboren werden, völlig blind. Sie hatte oft daran gedacht, wegen ihrer Krankheit aufzugeben, aber sie blieb hartnäckig und glaubte daran, dass es möglich war, ihr Ziel zu erreichen.