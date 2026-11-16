Darum frieren Frauen wirklich schneller als Männer

Ihr ist kalt, er dreht die Heizung runter: Warum Frauen öfter kalt ist, wurde jetzt wissenschaftlich erklärt.

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Wer kennt das nicht? Während Frau friert, bietet Mann ihr großzügig seine Jacke an - ihm ist ohnehin warm genug. In der Nacht wärmt sie ihre eisigen Füße an seinen. Und dazwischen braucht sie zwei Decken beim Fernsehen, während er immer noch im T-Shirt auf der Couch sitzt. Nur ein Klischee? Da steckt tatsächlich mehr dahinter.

Neue Studie

Eine neue Studie, die gerade im Fachjournal "The Journal of Physiology" veröffentlicht wurde, befasste sich jetzt mit diesem Phänomen und kam zu dem Schluss: Zumindest bei Mäusen lässt sich belegen, dass weibliche Tiere tatsächlich höhere Temperaturen bevorzugen als ihre männlichen Artgenossen.

Große Unterschiede

Die Studie ist zu der Erkenntnis gekommen, dass die Wohlfühltemperatur für weibliche Mäuse um vier Grad höher liegt als die der Männchen: Die Weibchen bevorzugen eine Temperatur von durchschnittlich 35,9 Grad Celsius, die Männchen nur 31,9 Grad Celsius. Wenn der Raum sich auf 38 Grad Celsius erwärmt, fühlen sich die weiblichen Tiere wohl, die Männchen hingegen meiden diese Wärme.

Spannend ist, dass sich die Körpertemperatur kaum unterscheidet. Es ist nur das Kälteempfinden: Dafür sind bestimmte Temperatursensoren "TRPM8" und "TRPM2" im Nervensystem und das männliche Sexualhormon Testosteron verantwortlich. Die beiden Sensoren arbeiten den neuesten Erkenntnissen zufolge je nach Geschlecht unterschiedlich.

Was bedeutet das für den Menschen?

Dass Frauen schneller frieren als Männer, können wir beobachten: Männer mögen älteren Studien zufolge eher eine Raumtemperatur von 22 Grad Celsius, Frauen fühlen sich häufig bei 25 Grad Celsius wohl.

Wie sich die neuesten Erkenntnisse aus der Studie mit Mäusen auf Menschen umlegen lassen, wird sich in weiteren Untersuchungen zeigen. Sie liefert aber eine mögliche biologische Erklärung dafür, warum Frauen und Männer dieselbe Raumtemperatur unterschiedlich wahrnehmen.