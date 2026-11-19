Eisbaden, Saunieren oder ein paar Minuten in der Kältekammer: Die Methoden liegen voll im Trend und sollen Körper und Geist guttun. Doch welche Effekte sind tatsächlich wissenschaftlich belegt?

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Erst ordentlich schwitzen, dann ins eiskalte Wasser oder gleich für ein paar Minuten in die Kältekammer: Sauna, Eisbaden und Kryotherapie sind längst mehr als Wellness-Trends. Ihnen werden zahlreiche gesundheitliche Vorteile zugeschrieben – von einem stärkeren Immunsystem bis hin zu besserer Regeneration. Doch was davon ist tatsächlich wissenschaftlich belegt? Und welche Methode bringt wirklich etwas?

Sauna: Wie gesund ist regelmäßiges Schwitzen?

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Saunieren gehört in Finnland seit Jahrhunderten zur Alltagskultur und wird auch hierzulande immer beliebter. Die Hitze bringt den Körper ordentlich ins Schwitzen: Die Hauttemperatur steigt, die Blutgefäße erweitern sich und das Herz schlägt schneller. Der Kreislauf wird dadurch vorübergehend stärker beansprucht, ähnlich wie bei einer moderaten körperlichen Belastung.



Besonders interessant ist die Forschung zu möglichen langfristigen Effekten. Beobachtungsstudien aus Finnland zeigen, dass Menschen, die regelmäßig in die Sauna gehen, seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben als jene, die nur selten saunieren. Auch Zusammenhänge mit einem geringeren Risiko für bestimmte andere Erkrankungen wurden untersucht.



Allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass die Sauna allein für diese Unterschiede verantwortlich ist. Menschen, die regelmäßig saunieren, unterscheiden sich möglicherweise auch in anderen Lebensgewohnheiten. Die Ergebnisse sind vielversprechend, beweisen aber keine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung.

Eisbaden: Stärkt der Kälteschock wirklich das Immunsystem?

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Eisbaden ist in den vergangenen Jahren zum regelrechten Social-Media-Trend geworden. Menschen steigen freiwillig in eiskalte Seen, Badewannen oder spezielle Tauchbecken. Das Versprechen: mehr Energie, bessere Laune, weniger Stress und ein stärkeres Immunsystem.



Tatsächlich löst der plötzliche Kältereiz eine deutliche Reaktion im Körper aus. Herzfrequenz und Blutdruck können steigen, die Atmung wird schneller und der Körper schüttet Stresshormone aus. Viele Menschen berichten danach von einem Gefühl der Wachheit und Euphorie.



Aber macht das Eisbaden tatsächlich gesünder? Eine 2025 veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse untersuchte elf Studien mit insgesamt 3.177 Teilnehmenden. Die Ergebnisse zeigten unter anderem einen möglichen positiven Effekt auf das Stressempfinden, allerdings erst zwölf Stunden nach dem Kältereiz. Für eine unmittelbare Verbesserung der Immunfunktion fanden die Forschenden hingegen keine signifikanten Effekte. Auch die Hinweise auf bessere Schlafqualität und Lebensqualität sind noch mit Vorsicht zu interpretieren.

Eiskammer: Was steckt hinter der Kältetherapie?

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Während beim Eisbaden der Körper in kaltes Wasser eintaucht, wird er bei der Ganzkörper-Kryotherapie für kurze Zeit extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt. In speziellen Kältekammern können Temperaturen von bis zu minus 110 bis minus 160 Grad Celsius herrschen. Die Anwendung dauert meist nur wenige Minuten.



Die Idee dahinter: Der extreme Kältereiz soll unter anderem Entzündungsprozesse beeinflussen, Schmerzen lindern und die Regeneration fördern. Besonders im Sport wird die Methode deshalb gerne eingesetzt.



Tatsächlich gibt es erste Hinweise darauf, dass Kälteanwendungen kurzfristig bei bestimmten Beschwerden oder beim subjektiven Erholungsempfinden helfen können. Für weitreichende Versprechen wie eine nachhaltige Stärkung des Immunsystems, Gewichtsverlust oder eine allgemeine Verjüngung des Körpers fehlt jedoch eine überzeugende wissenschaftliche Grundlage. Auch die Studienlage zur Ganzkörper-Kryotherapie ist insgesamt noch begrenzt.

Was bringt wirklich etwas?

Sauna, Eisbaden und Kältekammer können sich positiv auf das persönliche Wohlbefinden auswirken. Wie gut die gesundheitlichen Effekte tatsächlich belegt sind, unterscheidet sich allerdings deutlich.



Für regelmäßiges Saunieren gibt es vielversprechende Beobachtungsdaten zu Herz-Kreislauf-Gesundheit und Sterblichkeit. Beim Eisbaden sind mögliche Effekte auf Stress und Schlaf interessant, aber noch nicht ausreichend erforscht. Die Kältekammer wiederum ist eine vergleichsweise junge Anwendung, für deren umfassende Gesundheitsversprechen bislang überzeugende Belege fehlen.