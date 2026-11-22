300 Kilo schwer
Mit Kastrationsschmerzen auf der Flucht
Ein Ochse ist in St. Veit im Mühlkreis (Bez. Rohrbach) ist nach seiner Kastration davongelaufen und musste zwei Tage lang gesucht werden. Das rund 300 Kilogramm schwere Tier hatte seinen Besitzer attackiert. Am Samstag wurde der Ochse von einem Jäger rund fünf Kilometer vom Stall entfernt entdeckt, betäubt und zurück gebracht.
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Der Landwirt Robert Weißengruber verwies gegenüber dem ORF auf die Gefahr, die von einem verängstigten und aggressiven Tier ausgehen könne.
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