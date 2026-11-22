Die junge Frau wurde auf dem Heimweg zuerst von einem BMW erfasst und anschließend von einem zweiten Auto überrollt. Während sich der erste Lenker stellte, verschwand der zweite spurlos. Jetzt startet das deutsche Bundeskriminalamt einen neuen Fahndungsaufruf.

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Salzburg. Drei Jahre nach dem tödlichen Unfall von Mattsee (Flachgau), bei dem die 19-jährige Jeanette aus dem Leben gerissen wurde, startet die Polizei eine neue Fahndung: Noch immer fehlt vom zweiten Unfalllenker jede Spur. Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) Wiesbaden bittet gemeinsam mit den österreichischen Behörden um Mithilfe bei der Suche nach dem unbekannten Fahrer. Im Visier steht ein mittelgroßer, dunkler Pkw, möglicherweise ein Nissan Pulsar.

AUF DEM HEIMWEG VOM LANDJUGENDFEST

Es war eine Nacht, die für Jeanette T. auf tragische Weise endete. Die damals 19-Jährige hatte am Freitag, dem 16. Juni 2023, noch als Kellner-Lehrling gearbeitet. Anschließend ging sie mit Kollegen zur Feier des 70. Gründungsfestes der Landjugend Mattsee. Spät in der Nacht machte sich die junge Frau zu Fuß auf den Weg. Am darauffolgenden Sonntag hätte sie ihren 20. Geburtstag gefeiert.

Gegen 0.38 Uhr am Samstag, dem 17. Juni, kam es auf der Mattseer Landesstraße (L101) bei der Ortsausfahrt Mattsee zur Katastrophe. Ein BMW X3 erfasste die junge Frau und schleuderte sie auf die Fahrbahn. Kurz darauf wurde sie von einem zweiten Auto überrollt. Jeanette erlitt tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

ZWEI AUTOS, ZWEI FAHRERFLUCHTEN

Der erste Unfalllenker, ein damals 24-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Braunau, fuhr nach der Kollision zunächst weiter. An seinem BMW X3 war der Seitenspiegel beschädigt. Erst am nächsten Tag stellte er sich im Beisein seines Vaters und eines Anwalts bei der Polizei. Seine Erklärung: Er habe zunächst geglaubt, einen Vogel erwischt zu haben. Erst durch den öffentlichen Fahndungsaufruf sei ihm das tragische Ausmaß des Geschehens bewusst geworden.

Doch der zweite Autofahrer ist bis heute unbekannt. Nach den Obduktionsergebnissen wurde Jeanette zunächst von einem Auto zu Boden gestoßen und anschließend von einem nachkommenden Fahrzeug überrollt. Die Ermittler gehen davon aus, dass das zweite Fahrzeug für die tödlichen Verletzungen verantwortlich war.

NISSAN-PULSAR-TEILE SICHERGESTELLT

Am Unfallort wurden Fahrzeugteile gefunden, die möglicherweise zu einem Nissan Pulsar gehören. Gesucht wird deshalb ein mittelgroßer, dunkler Pkw. Ob es sich tatsächlich um einen Nissan Pulsar handelt, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittler interessieren sich vor allem für Fahrzeuge, die nach dem 17. Juni 2023 auffällige Beschädigungen aufwiesen.

Die Lage des Unfallortes könnte bei der Suche entscheidend sein: Mattsee befindet sich in unmittelbarer Nähe der bayerischen Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein. Deshalb arbeiten die österreichischen Behörden mit deutschen Ermittlern zusammen. Das BKA Wiesbaden hofft nun auf Hinweise von Personen, denen ein beschädigtes Fahrzeug aufgefallen ist oder die von einer entsprechenden Reparatur wissen.

FALL BEREITS BEI "AKTENZEICHEN XY"

Bereits im November 2024 wurde der ungeklärte Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" einem Millionenpublikum präsentiert.

Tatsächlich gingen noch während der Ausstrahlung mehrere Hinweise ein. Einer davon führte zu einem konkreten Ermittlungsansatz, der mit dem Hinweisgeber abgeklärt werden sollte. Doch der gesuchte Fahrer konnte bisher nicht ausgeforscht werden. Zuvor war der Fall auch in der österreichischen Sendung "Fahndung Österreich" thematisiert worden.

1. UNFALLLENKER NUR BEDINGT VERURTEILT

Auch der erste Unfalllenker musste sich vor Gericht verantworten. Im Jänner 2025 wurde er zunächst zu zwölf Monaten Haft verurteilt, davon vier Monate unbedingt. Im Berufungsverfahren am Oberlandesgericht Linz wurde die Strafe im Juli 2025 auf neun Monate bedingt reduziert. Außerdem erfolgte die Verurteilung nicht mehr wegen fahrlässiger Tötung, sondern wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Als mildernd wertete das Gericht unter anderem, dass sich der Lenker gestellt hatte und die lange Verfahrensdauer. Laut seinem Verteidiger Kurt Jelinek war die junge Frau zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert und hatte Cannabis konsumiert. Ihr Verhalten im Straßenverkehr wurde ebenfalls bei der Beurteilung berücksichtigt.

Während das Verfahren gegen den ersten Lenker damit abgeschlossen ist, bleibt die Suche nach dem zweiten Fahrer weiterhin erfolglos. Wer saß am Steuer jenes Autos, das Jeanette überrollte? Und warum meldete sich der Lenker bis heute nicht?

POLIZEI BITTET UM HINWEISE

Die Salzburger Polizei sowie das Bundeskriminalamt Wiesbaden bitten um Hinweise. Gesucht werden insbesondere Personen, die Angaben zu einem dunklen Pkw oder einem möglicherweise beschädigten Nissan Pulsar machen können. Jeder Hinweis könnte helfen, den bisher ungeklärten Todesfall endlich aufzuklären.