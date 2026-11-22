Bei Gottesdienst
Kaputte Heizung vergiftet 19 Menschen in Kirche
In Bad Grönenbach im Landkreis Unterallgäu in Deutschland läuft ein größerer Rettungseinsatz. Polizei und Rettungskräfte sind mit zahlreichen Einsatzkräften in der Pappenheimer Straße vor Ort. Dort befindet sich auch das Hohe Schloss, das Wahrzeichen der Gemeinde.
Wo genau es zu dem Gasaustritt kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei bestätigte gegenüber der "Allgäuer Zeitung", dass sich der Einsatz im Bereich der Schlosskapelle abspielt.
Nach Informationen von "Blaulichtreport Südschwaben/Allgäu" wurden die Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Demnach könnten sich unter den Betroffenen auch Kinder befinden.
Lebensgefährliches Gas ist nicht zu erkennen
Kohlenmonoxid ist besonders gefährlich, weil es weder Farbe noch Geruch oder Geschmack hat. Das giftige Gas entsteht unter anderem bei einer unvollständigen Verbrennung – etwa bei einer defekten Heizungsanlage.
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Wird es eingeatmet, gelangt es über die Lunge ins Blut und bindet sich dort an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin. Dadurch kann das Blut immer weniger Sauerstoff zu den Organen und ins Gewebe transportieren.
Eine schwere Kohlenmonoxidvergiftung kann zu Bewusstlosigkeit und bleibenden Schäden führen. Im schlimmsten Fall kann sie tödlich enden.
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