Dramatischer Zwischenfall in Bad Grönenbach im Allgäu: Durch eine defekte Heizung ist in einer Kirche Kohlenmonoxid ausgetreten. 19 Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Unter den Betroffenen sollen auch Kinder sein.

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In Bad Grönenbach im Landkreis Unterallgäu in Deutschland läuft ein größerer Rettungseinsatz. Polizei und Rettungskräfte sind mit zahlreichen Einsatzkräften in der Pappenheimer Straße vor Ort. Dort befindet sich auch das Hohe Schloss, das Wahrzeichen der Gemeinde.

Wo genau es zu dem Gasaustritt kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei bestätigte gegenüber der "Allgäuer Zeitung", dass sich der Einsatz im Bereich der Schlosskapelle abspielt.

In Bad Grönenbach im Landkreis Unterallgäu in Deutschland läuft ein größerer Rettungseinsatz. © Getty Images

Nach Informationen von "Blaulichtreport Südschwaben/Allgäu" wurden die Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Demnach könnten sich unter den Betroffenen auch Kinder befinden.

Lebensgefährliches Gas ist nicht zu erkennen

Kohlenmonoxid ist besonders gefährlich, weil es weder Farbe noch Geruch oder Geschmack hat. Das giftige Gas entsteht unter anderem bei einer unvollständigen Verbrennung – etwa bei einer defekten Heizungsanlage.

Wird es eingeatmet, gelangt es über die Lunge ins Blut und bindet sich dort an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin. Dadurch kann das Blut immer weniger Sauerstoff zu den Organen und ins Gewebe transportieren.

Eine schwere Kohlenmonoxidvergiftung kann zu Bewusstlosigkeit und bleibenden Schäden führen. Im schlimmsten Fall kann sie tödlich enden.