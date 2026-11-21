Der bekannte Paketdienst DPD verschwindet vom Markt – doch hinter dem Ereignis steckt kein Bankrott, sondern ein Deal.

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Die Mutterkonzerne von DPD und dem Konkurrenten GLS in Deutschland schließen sich zu einem "Joint Venture" zusammen.

Die Kräfteverhältnisse sind dabei eindeutig verteilt: Der GLS-Eigentümer sichert sich 80 Prozent an dem neuen Paket-Giganten, während die DPD-Mutter "Geopost" nur noch mit 20 Prozent beteiligt ist.

Das bedeutet das Aus für den Namen DPD

Für Kunden bedeutet dieser Schritt eine Zäsur: Die bekannte rot-weiße Marke DPD wird in Deutschland vollständig verschwinden. Künftig sollen sämtliche Lieferwagen und Paketshops nur noch unter dem Namen GLS auftreten.

Mit stattlichen 700 Millionen Paketen pro Jahr und über vier Milliarden Euro Umsatz entsteht damit ein neuer Dienst, der auch Branchenprimus DHL gefährlich werden könnte.

Was passiert jetzt in Österreich?

Während sich in Deutschland die Welt ändert, können DPD-Fans in Österreich vorerst aufatmen. Nach aktuellem Medienberichten betrifft das radikalen Marken-Aus ausschließlich den deutschen Markt – hierzulande bleiben die bekannten DPD-Boten weiterhin im Einsatz.

Ganz in trockenen Tüchern ist der historische Paket-Deal allerdings noch nicht: Die Kartellbehörden müssen dem Zusammenschluss erst noch zustimmen.