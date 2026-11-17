Gleich zu Beginn ihrer Karriere erlebt eine 18-jährige Nachwuchsfischerin eine echte Sensation. Vor der englischen Küste zieht ihre Crew einen gigantischen Roten Thun aus dem Wasser.

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Fast zwei Stunden kämpfte eine fünfköpfige britische Fischer-Crew an Bord des zwölf Meter langen Kutters "Dominator A" mit einem gewaltigen Roten Thun, bevor sie den Koloss an Bord holen konnte. Das Tier maß 2,80 Meter und brachte stolze 338 Kilogramm auf die Waage. Mit dabei war die erst 18-jährige Nachwuchsfischerin Ada Peake, die an der Fischereischule in Whitby gerade ihr Handwerk lernt. Laut der Yorkshire Post wurde vor Whitby seit dem Jahr 1939 kein Roter Thun mehr mit Angel und Leine gefangen – bis August 2026.

Thunfisch © 54 North Maritime Training

Stundenlanges Ringen mit dem Meeres-Koloss

Rund eine Stunde und 50 Minuten dauerte das Kräftemessen, bis der Fisch gesichert war. Für Ada Peake war die Begegnung etwas ganz Besonderes, da sie zuvor nur Geschichten über diese Tiere gehört hatte. Der Yorkshire Post sagte sie: "Was für ein riesiger Fisch. Endlich haben wir tatsächlich einen erwischt, nach stundenlangen Versuchen mit Angel und Leine". Einen solchen Fisch selbst zu fangen, sei für sie unglaublich gewesen.

Warum die Giganten einst verschwanden

Der außergewöhnliche Fang verdeutlicht, dass die Roten Thune in Gewässer zurückkehren, aus denen sie beinahe verschwunden waren. In den 1930er-Jahren lockten die riesigen Fische noch Sportangler aus aller Welt an die Küste von Yorkshire. Danach zogen sich die Meeresräuber nach und nach aus der Nordsee zurück. Ein Hauptgrund dafür war die starke Überfischung der Heringe, die als wichtigste Beute der Thunfische gelten.

Strenge Regeln zeigen heute Wirkung

Inzwischen haben sich die Heringsbestände erholt, und mit ihnen kehren auch die Roten Thunfische in britische Gewässer zurück. Lucy Hawkes von der University of Exeter erforscht die Tiere in der Nordsee und erklärt, dass Fischer heute vorsichtiger und gezielter vorgehen, was den Beständen hilft. Auch Meeresforscher Rodney Forster von der University of Hull wertet die Rückkehr als Zeichen dafür, dass die internationalen Fangregeln wirken. Dennoch bleibt der Fang streng reguliert: In der britischen Saison 2026 durften laut Yorkshire Post nur 30 Schiffe gezielt Roten Thun mit Angel und Leine fangen, wobei die "Dominator A" das einzige zugelassene Boot an der englischen Nordostküste war. Dass der Fang kein Einzelfall blieb, zeigte sich schon einen Tag später, als die Crew den nächsten Roten Thun mit geschätzten 310 Kilogramm aus dem Wasser holte.