Drogen verteilt: Bayrischer Therapeut im Knast

Razzia in Bayern: Ein Therapeut soll Teilnehmenden im Rahmen "spiritueller Wanderungen" gezielt Drogen verabreicht haben.

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Wie die Polizei am Montag mitteilte, rückten Einsatzkräfte bereits Mitte vergangener Woche zu einer großangelegten Durchsuchungsaktion aus.

Im Fokus standen sowohl die Praxisräume des Beschuldigten im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen als auch dessen private Wohnadresse.

Harte Drogen sichergestellt

Bei der Razzia stießen die Beamten auf ein umfangreiches Drogen-Depot. Nach Angaben der Ermittler wurden erhebliche Mengen verschiedener Betäubungsmittel beschlagnahmt – darunter vor allem MDMA, aber auch Kokain, Ketamin, LSD und Ecstasy.

Den Ermittlern zufolge steht der Therapeut unter dem dringenden Verdacht, diese Substanzen während der spirituellen Wanderungen an ausgewählte Teilnehmer weitergegeben zu haben. Wie viele Personen konkret betroffen sind und über welchen Zeitraum die mutmaßlichen Taten stattfanden, ist derzeit noch unklar.

Auswertung von Patientenakten und Handys

Für den Beschuldigten klickten kurz darauf die Handschellen: Seit Freitag sitzt der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt umfangreich. Mobiltelefone und Laptops werden untersucht, auch die Patientenunterlagen des Therapeuten sollen genau unter die Lupe genommen werden.