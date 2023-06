Österreichs 3x3-Nationalteam muss bei Heim-WM ins Play-in

Österreichs 3x3-Basketballer haben bei der Heim-WM auf dem Wiener Rathausplatz am Freitag zwei Niederlagen kassiert.

Nico Kaltenbrunner, Filip Krämer, Matthias Linortner sowie Rashaan Mbemba unterlagen am Freitag Olympiasieger Lettland 18:20, anschließend den USA glatt 16:21. Damit verpasste man als Gruppendritter den direkten Viertelfinaleinzug, im Play-in am Samstag trifft Österreich auf Litauen. Am Mittwoch hatte die ÖBV-Auswahl gegen Slowenien und Australien gewonnen.

"Ein super erster Tag. Ein ein bisschen verschlafener zweiter Tag, wir sind ein bisschen unter den Möglichkeiten geblieben", bilanzierte Linortner nach der Gruppenphase. Die Österreicherinnen hatten am Donnerstag den Sprung ins Viertelfinale am Samstag geschafft, als Gruppensieger unter anderem mit einem Triumph über Welt- und Europameister Frankreich.