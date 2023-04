Basketball-Viertelfinale startet mit Mega-Hit BC Vienna gegen Gmunden Swans

Mit dem Start ins Viertelfinale beginnt am Wochenende die "heiße Phase" in der Basketball Superliga (BSL) der Männer. Als erste Anwärter auf die Meisterschaft gehen Cupsieger Swans Gmunden und Titelverteidiger BC Vienna ins Play-off. Die Oberösterreicher haben sogar die Chance auf das "Triple".

Den Supercup (gegen Vienna) und den Cup (gegen UBSC Graz) hat Gmunden in der laufenden Saison bereits gewonnen. Jetzt wollen die Swans auch noch den wichtigsten Pokal im heimischen Basketball holen. Neun Siege sind dazu notwendig. Alle Serien werden im Format "Best of five" entschieden. Die Oberösterreicher dürfen in allfälligen Entscheidungsspielen bis zum Finale auf den Heimvorteil setzen. Und sie weisen mit 14:2-Siegen die beste Bilanz vor eigenem Publikum auf.

Auf seine Stärke in der Fremde darf indes der amtierende Meister aus Wien bauen. 15 Erfolgen steht nur eine - allerdings bittere - Auswärtsniederlage gegenüber. Das 82:88 in Gmunden am letzten Spieltag vor dem Play-off hat nämlich auch Platz eins gekostet. Das Spitzenduo der Liga geht mit je 27:5-Siegen in die "Postseason". Die Oberwart Gunners als Dritte haben eine Bilanz von 19:13 erzielt. Sie dürfen für sich beanspruchen, zweimal beim Titelverteidiger und ebenso oft gegen den Cupsieger (je einmal zu Hause und auswärts) gewonnen zu haben. Das könnte die Südburgenländer zu einem nicht zu unterschätzenden Mitbewerber um den Titel machen.

Der Spielplan im Play-off der BSL darf als geballt bezeichnet werden. Nach dem Start am Samstag und Sonntag stehen die Partien zwei und drei bereits am Dienstag und Mittwoch bzw. Donnerstag und Freitag kommender Woche auf dem Programm. Geht es im "Best of five" in die Verlängerung, wird am 29./30. April und 2./3. Mai zum Aufwurf gebeten. Das Semifinale wird vom 6. bis spätestens 18. Mai entschieden. Um den Titel geht es ab 20. Mai. Der Meister 2023 wird frühestens am 27. und spätestens am 31. Mai gekürt. Die Begegnungen drei bis fünf gingen demnach im Zwei-Tage-Rhythmus in Szene.

BSL-Viertelfinale, "Best of five", erster Spieltag

Samstag:

BC Vienna - UBSC Graz (17.30 Uhr)

Flyers Wels - SKN St. Pölten (17.30 Uhr)

Oberwart Gunners - Dukes Klosterneuburg (19 Uhr)

Sonntag:

Swans Gmunden - Bulls Kapfenberg (17.30 Uhr)