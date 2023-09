Basketball-Star verliert nach Not-OP Niere

Schock-Nachrichten für das serbische Basketball-Nationalteam! Big Man Borisa Simanic (25) hat sich beim letzten WM-Gruppenspiel gegen Südsudan nicht nur verletzt, sondern sogar seine Niere verloren.

In der Schlussphase des Spiels gegen den Südsudan, welches das Balkan-Team mit 113:85 für sich entschied, kassierte Simanic einen heftigen Ellenbogenschlag von Gegenspieler Nuni Omot in die Nierengegend. Der WM-Debütant sackte sofort zu Boden und musste umgehend behandelt werden. Nach ersten Untersuchungen ging es für den 2,11-Meter-Mann sofort ins Krankenhaus nach Manila, wo er umgehend operiert wurde.

Nach Komplikationen war Niere nicht mehr zu retten

Cheftrainer Svetislav Pesic teilte später mit, dass sein Teamspieler stark geblutet habe und es schwierig gewesen wäre das benötigte Blut für Simanic zu beschaffen. Auch Teamkollege Aleksa Avramovic machte sich Sorgen: " Ich kann euch sagen, dass das ganze Team nur Borisa im Kopf hatte und wir vor dem Match gegen Italien die ganze Nacht nicht geschlafen haben. Wir haben uns Sorgen gemacht, ob wir das Blut für ihn auftreiben können." Der serbische Verband teilte nach der ersten OP mit, dass alles gut verlaufen wäre. Allerdings kam es am Sonntag zu schweren Komplikationen. So dass der Serbe sich am Sonntag noch einer Not-OP unterziehen musste. Seine Niere war aber nicht mehr zu retten.

Gegenspieler Omot entschuldigte sich bereits direkt nach der Partie: „"Es tut mir sehr leid. Ich wollte kein Dirty Play machen. Ich hoffe, dass du schnell wieder gesund wirst. Ich werde dich in meine Gebete einspannen. Ich bin kein schmutziger Spieler und entschuldige mich von ganzem Herzen bei allen Fans und vor allem dem Spieler selbst."

© Getty Nuni Omot entschuldigte sich direkt nach den Schock-Nachrichten. ×

Basketball-Zukunft noch offen

Borisa Simanic steht derzeit beim spanischen Klub Casademont Zaragoza unter Vertrag. Ob er allerdings noch einmal professionell Basketball spielen kann, steht aktuell noch nicht fest. Jetzt bleibt erst zu hoffen, dass sich sein Gesundheitszustand in den kommenden Tage stabilisieren wird.

Für sein Team geht es am Dienstag (10.45 Uhr) im Viertelfinale gegen USA-Killer Litauen weiter. "Du bist ein Teil von uns", schickte ihm auch Serbiens Kapitän Bogdan Bogdanovic Genesungswünsche ins Krankenhaus.