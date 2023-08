Party statt WM - Jokic feiert lieber in Serbien

Während Serbien bei der diesjährigen Basketball-WM ( bis 10. September) um den ersten WM-Titel kämpft, tanzt NBA-MVP Nikola Jokic bei einem Konzert in seiner Heimat Sombor lieber auf den Tischen.

Denver Nuggets Superstar Nikola Jokic, der das Team aus Colorado in diesem Jahr zum ersten NBA-Meistertitel überhaupt führte, ist weder verletzt noch krank. Dennoch verzichtete der 28-Jährige auf die WM-Teilnahme mit Serbien. "Wir hatten viele Gespräche mit ihm. Er ist erschöpft und fühlt sich nicht in der Lage, die Verantwortung im Team zu übernehmen", sagte Serbiens Nationaltrainer Svetislav Pesic.

Genug Power zum Feiern hat der 2,11-Meter-Hüne jedoch. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Natalija genoss Jokic am Wochenende in seiner Heimat einen unvergesslichen Abend beim Konzert der beliebten serbischen Folk-Sängerin Ceca Raznatovic. Dabei machte der Basketballprofi auch abseits des Courts eine gute Figur.

Serbien punktet auch ohne Jokic

Kapitän Bogdan Bogdanovic von den Atlanta Hawks will die Balkan-Basketballnation Serbien nun zum ersten WM-Triumph führen. Der Ausfall von MVP-Jokic machte sich dabei noch nicht beim Silbermedaillengewinner der Olympischen Spielen 2016 in Rio bemerkbar. Sowohl zum Auftakt gegen China (105:63) als auch im zweiten Gruppenspiel gegen Puerto Rico (94:77) setzten sich die Serben klar durch. Der Sprung in die Zwischenrunde ist damit bereits fixiert. Am Mittwoch (10 Uhr) geht es in der letzten Vorrunden-Partie gegen Südsudan um den Gruppensieg.