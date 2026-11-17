Die AfD schickt den ehemaligen Fußball-Weltmeister Thomas Berthold ins Rennen um das Amt des deutschen Bundespräsidenten. Der wiederum trinkt seinen eigenen Urin - und empfiehlt es weiter.

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Die Wahl des neuen deutschen Staatsoberhauptes findet am Samstag, 30. Jänner, durch die Bundesversammlung statt. Dort soll die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bestimmt werden.

Auf Instagram präsentierte AfD-Chef Tino Chrupalla seinen Kandidaten stolz mit einem gemeinsamen Foto und schrieb: "Ich freue mich sehr: Thomas Berthold ist unser Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten".

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Auf dem Bild trägt Chrupalla Smoking und Fliege, während Berthold im Anzug ohne Krawatte zu sehen ist. Chrupalla, selbst ein großer Fußballfan, lobte den ehemaligen Bayern-Profi und Weltmeister von 1990: "Dieser Sommer hat Ost und West gemeinsam jubeln lassen, wenige Wochen vor der Deutschen Einheit." Fußball verbinde über alle Grenzen und Lager hinweg, und genau das brauche Deutschland heute wieder.

Thomas Berthold. © Getty Images

Die Weltmeister von 1990 mit Thomas Berthold. © Popperfoto via Getty Images

Eigenurin als Geheimtipp und Spott

Für Kopfschütteln sorgen Bertholds Gesundheitstipps bei Unwohlsein und Erkältungen. In einem Video erklärte er: "Ich bin ein Freund von Eigenurin-Therapie." Der eigene Urin sei für ihn das "bestgehütete" Geheimnis der Pharma-Industrie. Seine Anleitung dazu lautete: "Glas nehmen, bisschen warten und dann voll machen. Riecht und schmeckt neutral. Und dann runter."

Tino Chrupalla. © Getty Images

Interne Kritik nach schneller Entscheidung

Wie ntv berichtet, war die Doppelspitze aus Tino Chrupalla und Alice Weidel mit der Kandidatensuche beauftragt. Demnach stellte Chrupalla den Kontakt her, warb für Berthold und telefonierte die Landesvorstände ab – ohne Gegenwehr oder einen eigenen Vorschlag von Weidel. Bei einer gemeinsamen Klausurtagung am Samstagmittag wählten die Vorsitzenden aus Bund und Ländern Berthold einstimmig und ohne große Diskussion. Seine Aussagen nach der Fußballkarriere sollen dabei explizit nicht zur Sprache gekommen sein. Chrupalla bezeichnete Berthold auf Instagram weiterhin als "unabhängig und ein Mann klarer Worte", der wisse, "was Teamgeist, Leistung und Fairness bedeuten" und der "ein Bundespräsident für alle Bürger sein" könne.