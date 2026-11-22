Das Weihnachtspostamt Christkindl in Steyr verkürzt heuer nochmals seine Saison: Ab Frietag 27. November werden wieder festliche Grüße mit dem berühmten Sonderstempel versehen, doch statt wie früher üblich bis zum Dreikönigstag ist am 31. Dezember Schluss. Auch der 6. Jänner fällt heuer als Öffnungstag weg.

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Am 27. November öffnet das Weihnachts-Postamt Christkindl im gleichnamigen Ortsteil von Steyr wieder seine Pforten. Seit 1950 kann man Festtagsgrüße hier mit einem Sonderstempel versehen lassen. Zudem können Kinder einen Brief an das Christkind aufgeben - das gewünschte Geschenk wird nicht versprochen, aber eine Antwort erhalten die Absender jedenfalls.

Antwort mit Vorbedingungen

Damit das Christkind antworten kann, muss man allerdings ein ausreichend frankiertes und adressiertes Kuvert beilegen. Um Weihnachtsgrüße über das Weihnachts-Postamt zu senden, ist es nicht nötig, dort extra hinzufahren: Mit der Zusatzmarke "Über Postamt Christkindl" werden Briefe weitergeleitet und in Christkindl mit einem Sonderstempel versehen.