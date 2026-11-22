In Steyr
Postamt Christkindl verkürzt die Saison
Am 27. November öffnet das Weihnachts-Postamt Christkindl im gleichnamigen Ortsteil von Steyr wieder seine Pforten. Seit 1950 kann man Festtagsgrüße hier mit einem Sonderstempel versehen lassen. Zudem können Kinder einen Brief an das Christkind aufgeben - das gewünschte Geschenk wird nicht versprochen, aber eine Antwort erhalten die Absender jedenfalls.
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Antwort mit Vorbedingungen
Damit das Christkind antworten kann, muss man allerdings ein ausreichend frankiertes und adressiertes Kuvert beilegen. Um Weihnachtsgrüße über das Weihnachts-Postamt zu senden, ist es nicht nötig, dort extra hinzufahren: Mit der Zusatzmarke "Über Postamt Christkindl" werden Briefe weitergeleitet und in Christkindl mit einem Sonderstempel versehen.
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