Pastellfarbene Häuser, Palmen, Zypressen und eine Piazza wie in Italien: Mitten in der walisischen Landschaft steht ein Dorf, das Besucher staunen lässt. Doch so idyllisch es wirkt – dauerhaft wohnt hier niemand.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer durch Nordwales reist, erwartet Schieferdächer, Schafherden und graue Steinmauern. Doch hinter einem Tor im Ort Gwynedd wartet plötzlich ein Stück Italien. Portmeirion sieht aus wie ein mediterranes Küstendorf, liegt aber mitten in Großbritannien.

Ein Architekt verwirklichte seinen Traum

Hinter dem außergewöhnlichen Ort steckt der walisische Architekt Sir Bertram Clough Williams-Ellis. Er wollte beweisen, dass sich eine schöne Landschaft bebauen lässt, ohne sie zu zerstören. 1925 kaufte er dafür ein verwahrlostes Anwesen bei Penrhyndeudraeth.

Dort entstand über Jahrzehnte ein ganzes Dorf mit pastellfarbenen Fassaden, einem Glockenturm, Kuppeln und mediterranen Gärten. © Getty Images/iStockphoto

Dort entstand über Jahrzehnte ein ganzes Dorf mit pastellfarbenen Fassaden, einem Glockenturm, Kuppeln und mediterranen Gärten. Gebaut wurde in zwei Etappen: von 1925 bis 1939 und von 1954 bis 1976. Viele Bauteile rettete der Architekt vor dem Abriss und integrierte sie in sein Projekt.

Niemand wohnt dauerhaft hier

Portmeirion ist kein gewöhnliches Dorf. Es hat keine festen Einwohner. Stattdessen sind die Gebäude Hotels, Suiten und Ferienhäuser. Besucher können dort übernachten, essen, schwimmen und durch die Gassen flanieren – allerdings nur auf Zeit.

Finanziert wird der Ort über Eintrittsgelder, Übernachtungen, Gastronomie und Geschäfte. © Getty Images

Für den Betrieb und Erhalt des rund 50 Hektar großen Geländes arbeiten etwa 250 Menschen. Finanziert wird der Ort über Eintrittsgelder, Übernachtungen, Gastronomie und Geschäfte. Eine gemeinnützige Stiftung besitzt das Dorf.

Durch "Nummer 6" weltberühmt

Berühmt wurde Portmeirion auch durch die britische Agentenserie "The Prisoner", die in Deutschland unter dem Titel "Nummer 6" bekannt ist. 1967 und 1968 diente das ungewöhnliche Dorf als Filmkulisse.

Für den Betrieb und Erhalt des rund 50 Hektar großen Geländes arbeiten etwa 250 Menschen. © Getty Images

Heute besuchen rund 250.000 Menschen jährlich den Ort. Neben den bunten Häusern locken auch ein japanischer Garten, versteckte Buchten, eine Grotte und zahlreiche Spazierwege.

Kein Disneyland

Der Enkel des Architekten, Robin Llywelyn, setzt sich heute für den Erhalt des Dorfes ein. Portmeirion solle auch für kommende Generationen bewahrt werden. Dabei soll der besondere Charakter erhalten bleiben.

Selbst beim Streichen wird darauf geachtet: Die Gebäude sollen leicht verwittert und bewohnt wirken. Architekt Williams-Ellis wollte ausdrücklich vermeiden, dass sein Dorf wie ein künstlicher Themenpark aussieht.