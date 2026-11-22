Finnische Militärs vermuten die Ukraine hinter dem Drohnenangriff.

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Ein brennender russischer Frachter vor der finnischen Küste beschäftigt die Behörden und sorgt für diplomatische Spannungen im Ostseeraum. Das Schiff "Sparta II" war nach einem mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten die gesamte Nacht bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags. Gleichzeitig stellt sich die heikle Frage, welche Fracht sich an Bord befindet und wie Finnland mit dem Schiff umgehen wird.

Der 121 Meter lange Frachter war von St. Petersburg in Richtung Kaliningrad unterwegs, als ihn zwei Drohnen attackierten. Nach Einschätzung des finnischen Militärs könnte die Ukraine hinter dem Angriff stehen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht. Nach dem Treffer geriet das Schiff in Richtung finnischer Gewässer und ging schließlich nahe der Stadt Loviisa vor Anker. Die 16 Besatzungsmitglieder wurden auf ein russisches Rettungsschiff gebracht.

© APA/AFP/Lehtikuva/Finnish Border

Die finnische Küstenwache und Feuerwehr bekämpften den Brand stundenlang von außen. Mehrere Schiffe waren mit Wasserwerfern im Einsatz, um die Flammen einzudämmen und gleichzeitig die an Deck gestapelten Container zu kühlen. Erst am Sonntagvormittag waren auf den veröffentlichten Aufnahmen keine offenen Flammen mehr zu erkennen. Die finnischen Einsatzkräfte betraten den Frachter zunächst nicht. Hintergrund sind auch mögliche Gefahren durch die unbekannte Ladung.

© APA/AFP/Lehtikuva/Finnish Border

Verdacht auf militärische Ausrüstung

Besonders brisant ist die Herkunft des Schiffes. Die "Sparta II" gehört zum russischen Unternehmen Oboronlogistika, das als Dienstleister für das russische Verteidigungsministerium tätig ist. Welche Güter der Frachter tatsächlich transportierte, ist bislang unklar. Es wird jedoch vermutet, dass sich militärische Ausrüstung in den Containern befinden könnte. Auch die finnische Küstenwache kennt deren genauen Inhalt nicht. Ihr Kommandant Joni Sjöberg erklärte, die Feuerwehr sei vorsorglich auf mögliche gefährliche Stoffe an Bord vorbereitet gewesen.

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Damit entwickelt sich der Vorfall zunehmend zu einer politischen Herausforderung für Finnland und die NATO. Denn nach den Löscharbeiten stellt sich die Frage, ob Russland das Schiff bergen und zurückschleppen darf. Eine Freigabe könnte angesichts der Sanktionen gegen russische Unternehmen und militärnahe Strukturen politisch heikel sein. Ein Eingreifen oder eine längere Festsetzung wiederum könnte Moskau als weitere Eskalation betrachten.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie militärischer Zwischenfälle im Ostseeraum ein. Zuletzt wurden wiederholt ukrainische Angriffe auf russische Ziele im Gebiet des Finnischen Meerbusens gemeldet. Die strategisch wichtige Wasserstraße ist für den russischen Ostseehandel von großer Bedeutung. Die finnischen Behörden untersuchen zudem einen möglichen Vorfall, bei dem ein russischer Hubschrauber den finnischen Luftraum verletzt haben könnte.