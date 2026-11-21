Der mit der Regierungsbildung in Israel beauftragte Oppositionsführer Gadi Eisenkot hat die rechtsgerichtete Likud-Partei des amtierenden Regierungschefs Benjamin Netanyahu zu Koalitionsgesprächen eingeladen.

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Eisenkots Partei Jashar teilte am Samstag mit, die Gespräche sollten am Sonntag beginnen. Sie zeigten ein "echtes Engagement für die Bildung einer möglichst breit aufgestellten Regierung".

Der Oppositionsblock unter dem ehemaligen Generalstabschef Eisenkot ist gespalten angesichts der Möglichkeiten, sich eine Regierungsmehrheit zu sichern. Möglich wären Bündnisse entweder mit den ultraorthodoxen oder den arabischen Parteien oder eine Regierung der nationalen Einheit, wie Netanyahu sie fordert.

Ex-Ministerpräsident Naftali Bennett, ein wichtiger Vertreter des Oppositionsblocks, forderte am Samstag eine "zionistische Einheitsregierung unter Führung von Eisenkot". Seine Partei lehne einen Zusammenschluss mit Netanyahu oder seinem Parteienblock ab, "unter welchen Bedingungen auch immer".

Likud stellt Bedingungen

Kurz nach Eisenkots Ankündigung stellte der Likud Bedingungen für die Bildung einer Regierung mit Eisenkots Block. Unter anderem müssten "alle persönlichen Attacken und Aufwiegelungen" sowie "Boykotte" gegen Netanyahu und die Regierung enden.

Der Mitte-Rechts-Politiker Eisenkot hatte angedeutet, er sei offen für eine Regierungsbildung mit Mitgliedern von Netanyahus Likud, zuvor aber ausgeschlossen, in einer Regierung unter Führung Netanyahus zu dienen.

Eisenkot hat bis zum 6. Dezember Zeit, eine Mehrheit von 61 Abgeordneten in der Knesset hinter sich zu vereinen. Eine Verlängerung um 14 Tage ist möglich. Sollte er scheitern, kann Staatspräsident Isaac Herzog einen anderen Politiker mit der Regierungsbildung beauftragen. Ist keiner erfolgreich, gibt es Neuwahlen. Wegen wiederholter Pattsituationen gab es in Israel zwischen 2019 und 2022 fünf Parlamentswahlen.

Das Bündnis Eisenkots hat sich bei der Wahl am 27. Oktober 48 Sitze in der Knesset gesichert, Netanyahu kam auf 53 Sitze, die arabischen Parteien auf 19.