Der Absturz des KI-Giganten Nvidia nimmt dramatische Ausmaße an. Nach dem Rücktritt von Chef Jensen Huang ermitteln nun die US-Börsenaufsicht und Kaliforniens Generalstaatsanwalt. An der Börse sind bereits 2,7 Billionen Dollar an Unternehmenswert verpufft.

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Die schlechten Nachrichten für Nvidia reißen nicht ab. Nachdem Affären des inzwischen zurückgetretenen Konzernchefs Jensen Huang bekannt geworden waren, gerät der Chip-Riese nun auch ins Visier der US-Behörden. Im Zentrum steht die Frage, ob Nvidia seine Investoren ausreichend über relevante Vorgänge informiert hat.

US-Börsenaufsicht nimmt Nvidia ins Visier

Wie das "Wall Street Journal" berichtet, untersucht die US-Börsenaufsicht SEC mögliche Verstöße gegen die Offenlegungspflichten. Auch der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta hat Ermittlungen eingeleitet. Dabei wird geprüft, ob Nvidia gegen geltendes Landesrecht verstoßen hat.

Bonta bezeichnete das Verhalten des Unternehmens und seines ehemaligen Chefs dem Bericht zufolge als "äußerst verdächtig". Unternehmen dürften ihre Investoren nicht irreführen, betonte er. Nvidia reagierte zunächst nicht auf die Vorwürfe.

2,7 Billionen Dollar Börsenwert vernichtet

Die Ermittlungen setzen die Aktie zusätzlich unter Druck. Am Freitag verlor das Papier rund 14 Prozent und schloss bei etwa 125 Dollar. Seit dem Rekordhoch am 6. Oktober hat Nvidia damit rund 47 Prozent seines Börsenwerts eingebüßt.

Am Freitag verlor das Papier rund 14 Prozent und schloss bei etwa 125 Dollar. © Getty Images

Insgesamt entspricht der Verlust rund 2,7 Billionen Dollar – eine Summe in der Größenordnung des gesamten Börsenwerts von Amazon. Zudem verzeichnete die Aktie bereits die siebte Verlustwoche in Folge. Eine derart lange Negativserie gab es zuletzt 2008.

Affäre um mutmaßliche China-Agentin

Auslöser der Krise waren unter anderem Berichte über außereheliche Affären von Jensen Huang. Besonders brisant ist der Fall Alice Huang, einer Managerin eines damaligen Nvidia-Kunden. US-Sicherheitsbehörden vermuten, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein könnte, um den Nvidia-Chef auszuspionieren.

Auslöser der Krise waren unter anderem Berichte über außereheliche Affären von Jensen Huang. Besonders brisant ist der Fall Alice Huang. © X

Die "New York Times" berichtete zudem über Verbindungen ihrer Familie und von Geschäftspartnern zur chinesischen Rüstungsindustrie. Unternehmen aus diesem Umfeld sollen auch das chinesische Militär beliefern.

Trump wünscht sich Huang zurück

Auch politisch sorgt der Fall für Aufsehen. Ein Mitarbeiter des US-Senators Tim Scott erklärte, Huang habe einer Aussage vor dem US-Senat zugestimmt. Eine öffentliche Bestätigung des ehemaligen Nvidia-Chefs gab es zunächst nicht.

US-Präsident Donald Trump sprach sich unterdessen für eine zweite Chance für Huang aus. © Getty Images

US-Präsident Donald Trump sprach sich unterdessen für eine zweite Chance für Huang aus. Er bezeichnete ihn als einen der brillantesten Köpfe der Welt und würde sich über dessen Rückkehr freuen. Nvidia selbst lehnt ein Comeback des früheren Chefs allerdings ab.