Trotz Rekordumsätzen bei Nvidia und anderen Tech-Konzernen geraten die Aktienkurse massiv unter Druck. Besonders die Chipbranche erlebt eine historische Verlustwoche. An der Nasdaq wächst nun die Sorge vor einem Bärenmarkt.

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Die US-Börsen blicken auf eine außergewöhnlich schwache Handelswoche zurück. Der S&P 500 schloss an jedem Handelstag im Minus. Viermal betrug der Tagesverlust sogar mehr als ein Prozent – ein Muster, das seit dem Zweiten Weltkrieg nur fünfmal aufgetreten sein soll.

Am Freitag verschärfte sich der Ausverkauf nochmals: Der S&P 500 verlor fast vier Prozent, der Nasdaq Composite mehr als fünf Prozent. Allein beim S&P 500 verschwanden dadurch rund 2,4 Billionen Dollar an Börsenwert. Der Index rutschte erstmals seit April 2025 wieder in eine Korrektur.

Besonders hart traf es die Halbleiterbranche. Der PHLX Semiconductor Index verlor auf Wochensicht rund 17 Prozent – der stärkste Rückgang seit dem Schock nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Aktien von Broadcom, Micron und AMD büßten an einem einzigen Handelstag teils bis zu 14 Prozent ein.

Selbst Nvidia entkommt dem Abverkauf nicht

Besonders bemerkenswert: Die Kursverluste treffen auch jene Unternehmen, die eigentlich mit starken Geschäftszahlen überzeugen. Nvidia hatte zuletzt eine Verdopplung des Umsatzes gemeldet, doch auch die Aktie des KI-Chipherstellers geriet massiv unter Druck.

Seit ihrem Hoch im Oktober hat Nvidia laut dem Bericht rund 2,7 Billionen Dollar an Börsenwert verloren. Insgesamt büßten die 62 wichtigsten Chip-Aktien an einem einzigen Tag etwa 1,5 Billionen Dollar ein. Auch der KI-Konzern Anthropic, der mit seinem Börsengang für Schlagzeilen sorgte, konnte die Stimmung nicht drehen.

Droht jetzt der nächste große Börsen-Crash?

Trotz der heftigen Verluste sehen manche Experten noch keinen breiten Börsencrash. Die Schwäche konzentriert sich bislang vor allem auf Technologie- und Chipwerte. Der gleichgewichtete S&P 500 entwickelte sich zuletzt deutlich stabiler als der klassische Index.

© Getty Images

Matt Orton von Raymond James Investment Management sieht deshalb keine direkten Parallelen zu den Krisenjahren 2000 oder 2008. Die wirtschaftlichen Grundlagen seien weiterhin robust. Auch historisch folgten auf vergleichbare Verlustphasen häufig Erholungen innerhalb eines Jahres. Kurzfristig seien weitere Turbulenzen allerdings möglich.

Nvidia bleibt unter Druck

Auch der Blick auf die Nvidia-Aktie zeigt ein angeschlagenes Bild. Laut der technischen Analyse von Index Radar liegt der Kurs rund 34 Prozent unter der 200-Tage-Durchschnittslinie. Das Modell sieht weiterhin einen Abwärtstrend und rechnet in den kommenden vier Wochen mit einer hohen Schwankungsbreite.

Auch der Blick auf die Nvidia-Aktie zeigt ein angeschlagenes Bild. © MediaNews Group via Getty Images

Eine nachhaltige Trendwende ist demnach vorerst nicht in Sicht. Die Prognose sieht den Kurs in einer Spanne zwischen 105 und 171 US-Dollar.