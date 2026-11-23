Am 11. Dezember steigt der große Kampf zwischen Box-Superstar Tyson Fury (38) und Anthony Joshua (37). Davor bringt Netflix eine neue Dokumentation namens "Tyson Fury". Darin macht der "Gypsy King" seine Schizophrenie-Erkrankung erstmals öffentlich bekannt.

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Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, sprechen Tyson Fury und seine Ehefrau Paris (36) zum ersten Mal öffentlich über seine schweren psychischen Probleme. Unter anderem soll der Box-Star an Schizophrenie erkrankt sein.

Seine Krankheit nahm nach seinen ersten großen Triumph an Fahrt auf. Im November 2015 besiegte der Ire Wladimir Klitschko und krönte sich als Schwergewichts-Weltmeister. Anstatt den Erfolg zu genießen, verschlechterte er sich mental. Er hatte Depressionen, trank exzessiv Alkohol und nahm Drogen.

Tiefpunkt im Krankenhaus

Im Juni 2016 erreichte Fury seinen Tiefpunkt. Er wurde mit Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Frau erlebte dabei einen wahren Albtraum. Sie erzählt: "Er sah mich an, überall waren Kabel an ihm. Er wirkte völlig verängstigt." Fury flehte sie an: "Hol mich hier raus! Die Illuminaten stecken alle unter einer Decke. Sie können mich nicht zum Schweigen bringen, also werden sie mich umbringen."

Tyson Fury und Anthony Joshua machen Werbung für ihren großen Kampf © Getty Images for Netflix

Der ehemaliger Box-Weltmeister litt unter einer schweren Angstattacke und paranoiden Wahnvorstellungen. Die Stimmen, die er hörte, drohten ihm: "Niemand ist unantastbar. Wir können dich jederzeit erwischen. Wenn du dich nicht benimmst, bringen wir deinen Vater um." Paris war damals besorgt um ihren Ehemann: "Ich hatte solche Angst um ihn."

Fury: "Ich habe alle Kriterien erfüllt"

Die Ärzte vermuteten einen psychischen Zusammenbruch und untersuchten Fury. Paris macht die Diagnose öffentlich: "Er ist ein leichter Schizophrener." Fury ergänzt: "Ich habe alle Kriterien erfüllt: Depression, Angstzustände, bipolare Störung."

Seine Ehefrau konnte damals die Diagnose nicht glauben: "Ich dachte: Seid nicht albern, wovon reden Sie? Psychopathen sind schizophren." Nachdem ihr das Krankheitsbild erklärt wurde, sei ihr klar geworden: "Wow, das passt genau zu ihm."

Keine gespaltene Persönlichkeit

Schizophrenie unterscheidet sich je nach Mensch. Betroffene nehmen ihre Umwelt zeitweise stark verändert wahr. Zudem können sie schwer unterscheiden, was nun eigene Wahrnehmung und was Realität ist. Typische Muster sind Wahnvorstellungen und Halluzinationen, unter anderem das Hören von Stimmen. Schizophrene haben keine gespaltene Persönlichkeit.

Heute besucht Fury regelmäßig einen Psychiater. Vor allem vor seinem großen Kampf gegen Anthony Joshua in Cardiff steht der Box-Superstar unter stetiger psychologischer Betreuung.