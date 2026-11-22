Zverev geschlagen
16 Millionen! Alcaraz setzt sich Tennis-Krone auf
Carlos Alcaraz hat durch einen Zweisatzerfolg gegen den Weltranglistenersten Alexander Zverev erstmals die ATP Finals gewonnen.
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Der Spanier besiegte den Deutschen am Sonntag in Turin im Finale des Tour-Abschlussevents 6:2,7:6(7). Der 23-Jährige holte nach Tokio, Wien und Paris den vierten Turniertitel in Serie. Auch gegen Zverev ließ er sich nicht von seiner Oberschenkelblessur bremsen, am Donnerstag trifft er mit Spanien in Bologna im Daviscup-Viertelfinale auf Österreich.
Im Vorjahr war Alcaraz im Endspiel des Final-Events der besten acht Spieler der Saison Jannik Sinner unterlegen, der Italiener fehlte diesmal verletzt. Der beim Final-Event 2018 und 2021 siegreiche Zverev hatte bis zum Duell gegen Alcaraz keinen Satz und auch kein einziges Aufschlagspiel abgegeben.
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