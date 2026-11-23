Statt Hubschrauber jetzt Drohne: Netz NÖ hat erstmals Luftwarnkugeln an einer Hochspannungsleitung mit einer Lastendrohne montiert.

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Beim Pilotversuch auf einer 110-kV-Leitung flog die Drohne die orangefarbene Kugel zum Montagepunkt. Ein eigens entwickelter Roboter befestigte sie am Erdseil. Eine Montage dauerte nur drei bis vier Minuten.

Warnkugeln aus der Luft

Die Kugeln machen Leitungen für den Luftverkehr sichtbar und müssen nach zehn bis 15 Jahren erneuert werden. Bisher kamen dafür Hubschrauber oder Montagewagen direkt auf der Leitung zum Einsatz. Beides ist aufwendig und riskant.

Weniger Risiko

"Da sich kein Personal auf das Erdseil hinausbewegen muss, wird das Gefahrenpotenzial wesentlich reduziert", sagt Projektleiter Peter Hauser. Das Unternehmen erwartet außerdem kürzere Einsätze und weniger Aufwand.

Beim Test überflog die Drohne eine Waldfläche, der Straßenverkehr wurde angehalten. Trotz starken Windes arbeitete das System zuverlässig. Laut Netz NÖ war es die erste derartige Montage durch einen österreichischen Verteilnetzbetreiber.