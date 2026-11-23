Aus Sicht von EZB-Ratsmitglied Gediminas Simkus dürfte mit einer Zinserhöhung im Dezember noch nicht das Ende der Fahnenstange im Kampf gegen die Inflation erreicht sein.

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"Angesichts des erheblichen Preisdrucks auf Verbraucherebene bin ich nicht davon überzeugt, dass eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ausreichen wird, um die Inflation vollständig in den Griff zu bekommen", sagte der litauische Notenbankchef Reuters in einem am Montag veröffentlichten Interview.

Welche weiteren Maßnahmen erforderlich sein würden, hänge maßgeblich vom Ergebnis der Kollektivvertragsverhandlungen ab. Sollte der Inflationsdruck anhalten, müsse der geldpolitische Kurs nächstes Jahr womöglich weiter gestrafft werden, betonte Simkus. Er glaube jedoch nicht, dass nach Dezember ein großer Druck bestehe, erneut schnell zu handeln.

Stark steigende Energiepreise haben die Teuerung im Euroraum auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren getrieben und die Europäische Zentralbank (EZB) damit in Zugzwang gebracht. Die Verbraucherpreise kletterten im Oktober um 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September. Die Währungshüter wollen unbedingt vermeiden, dass der Ölpreisschock über sogenannte Zweitrundeneffekte einen breiten Preisauftrieb verursacht: Denn mit anhaltend hohen Energiekosten für Verbraucher und Firmen steigt die Gefahr, dass sich Löhne und Preise hochschaukeln.

Frühwarnsignale für Zweitrundeneffekte

Laut Simkus gibt es bereits zahlreiche Frühwarnsignale dafür, dass Zweitrundeneffekte bevorstehen. Dies zeige sich in Umfragen zu den Erwartungen der Verbraucher sowie in Unternehmensbefragungen. Zudem deute die Preisgestaltung der Unternehmen darauf hin. Neben der Lohnentwicklung stelle ein kalter Winter - angesichts der niedrigen Erdgas-Speicherbestände - eines der zentralen Risiken dar, sagte Simkus. Auch die Inflation bei Lebensmitteln habe von einem niedrigen Niveau aus zugelegt, was die Erwartungen der Verbraucher beeinflussen könnte.