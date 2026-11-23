In Steyr
Öffi-Aktion an Adventsamstagen und fürs Ö3-Weihnachtswunder
Ein attraktives Angebot für alle, die ihre Weihnachtseinkäufe oder Adventmarktbesuche ohne Auto und Parkplatzsuche absolvieren möchten, haben die Stadtbetriebe Steyr: Ab Samstag, 27. November, gilt an den vier Adventsamstagen ein Einzelfahrschein im gesamten Steyrer Liniennetz als Tageskarte. Weil das Ö3-Weihnachtswunder auf dem Stadtplatz Station macht, verdichten die Stadtbetriebe Steyr zudem ab 19. Dezember ihre Intervalle und erweitern die Betriebszeiten.
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Takte verdichtet
Zusätzlich zur Ticketaktion verdichten die Stadtbetriebe anlässlich des Ö3-Weihnachtswunders auf zahlreichen Linien ihre Intervalle und verlängern die Betriebszeiten. So wird etwa die Linie 10 im 15-Minuten-Takt zwischen Bahnhof, Stadtplatz und Tabor pendeln. Um auch den Wallfahrtsort Christkindl und den Parkplatz Reithoffer im Zeitraum der Veranstaltung noch besser anzubinden, werden die Linien 8a und 8b vorübergehend zur kombinierten Linie 8 vereint. Die Intervalle werden dabei auf einen 15-Minuten-Takt verdoppelt.
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