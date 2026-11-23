Nach dem emotionalen Closing im Oktober war eigentlich Schluss. Ein regulärer Partybetrieb wird auch weiterhin ausgeschlossen.

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Eine außergewöhnliche Community-Aktion sorgt in Unterweitersdorf (Bez. Freistadt) für Aufsehen: Nach dem Ende des regulären Clubbetriebs bekommt die ehemalige EVERS-Location eine neue Perspektive. Am 5. Dezember wird erstmals wieder für eine einzelne Partynacht aufgesperrt.

In drei Stunden gab es genug Stimmen

Unter dem Motto "Wer hat den Schlüssel? – Ihr seid der Schlüssel!" startete nach einer emotionalen Social-Media-Kampagne am Sonntagabend eine Online-Abstimmung. Die Vorgabe: Mindestens 500 Stimmen, damit die Location für eine erste Partynacht wieder geöffnet wird. Was folgte, übertraf sämtliche Erwartungen. "Der Ansturm war so groß, dass zwischenzeitlich sogar der Server streikte. Bereits nach drei Stunden war das Ziel erreicht, inzwischen wurden über 1.500 Stimmen abgegeben", sagt Andreas Leitner von der nachtleben Marketing Gruppe am Montagvormittag.

"Am Samstag, 5. Dezember, öffnen sich mit dem Event UNLOCKED erstmals wieder die Türen der ehemaligen EVERS-Location. Ein Comeback des bisherigen Diskothekenbetriebs ist das ausdrücklich nicht. Künftig soll die Location ausschließlich an ausgewählten Tagen mit eigenständigen Veranstaltungskonzepten bespielt werden", sagt Andrea Bremmer vom Betreiberteam.