Endlich ist sie da: die schönste Deko-Zeit des Jahres. Doch welche Trends machen Weihnachten 2026 aus? So viel steht fest: Es wird nostalgisch, gemütlich und herrlich festlich, allerdings mit einem modernen Twist.

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Weihnachten 2026 wird so gemütlich, stilvoll und ausdrucksstark wie lange nicht mehr. Statt kühler Zurückhaltung und Minimalismus erleben klassische Weihnachtsfarben, nostalgische Dekorationen und opulente Details ein Comeback. Gleichzeitig wächst die Sehnsucht nach Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und einer persönlichen Wohlfühlatmosphäre. Das Ergebnis ist ein spannender Mix aus Tradition, Eleganz und kreativer Individualität.

Dunkelrot ist die neue Weihnachtsfarbe

Weihnachtsdeko © Getty Images

Rot gehört zu Weihnachten wie der Tannenbaum und die Geschenke. 2026 bekommt der Klassiker allerdings ein elegantes Update: Statt leuchtendem Signalrot dominieren tiefe, satte Nuancen wie Bordeaux, Weinrot, Kirschrot und Burgundy. In Kombination mit Gold, dunklem Grün oder Creme entsteht ein luxuriöser Look, der trotzdem gemütlich bleibt. Samtige Schleifen am Christbaum, bordeauxfarbene Kerzen auf dem Esstisch und kuschelige Kissen und Decken in dunklen Rottönen sorgen für ein stimmiges Gesamtbild.

Tartan und Karomuster

Weihnachtsdeko © Getty Images

Gemütlich, traditionell und ein bisschen wie Weihnachten in einem englischen Landhaus: Karomuster feiern 2026 ein großes Comeback. Vor allem Tartan in Dunkelrot, Tannengrün, Schwarz und Creme bringt eine wunderbar winterliche Stimmung in die eigenen vier Wände. Besonders schön wirken karierte Stoffe als Tischläufer und Stoffservietten, Kissenbezüge oder Geschenkverpackungen.



Damit der Look nicht zu rustikal wird, solltest du Karomuster mit schlichten Glasornamenten, einfarbigen Kerzen und eleganten goldenen Details kombinieren.

Holz, Zweige und natürliche Materialien

Weihnachtsdeko © Getty Images

Holz, Leinen, Keramik, Papier, Moos, Zapfen und Zweige bringen Wärme und Natürlichkeit in die Weihnachtsdekoration. Auch getrocknete Orangenscheiben, Zimtstangen und Eukalyptus sind wunderschöne Elemente für eine stimmungsvolle Winterdeko. Dabei gilt: Weniger ist manchmal mehr. Statt viele unterschiedliche Materialien miteinander zu kombinieren, dürfen einzelne Naturmaterialien bewusst in Szene gesetzt werden. Besonders schön: Natürliche Weihnachtsdeko lässt sich häufig selbst gestalten und Jahr für Jahr neu verwenden.

Winter Wonderland

Weihnachtsdeko © Loberon

Neben warmen Erdtönen und dunklen Weihnachtsfarben gibt es 2026 auch eine kühle Farbwelt. Eisblau, Silber, Weiß und zarte Pastelltöne erinnern an verschneite Winterlandschaften und glitzernde Eiskristalle. Besonders schön wirken matte und transparente Glasornamente, silberne Kerzenhalter und filigrane Dekoelemente.

Für eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre sorgen indirekte Lichtquellen, warmweiße Lichterketten und Kerzen. Der Kontrast zwischen kühlen Farben und warmem Licht macht diesen Look so besonders. Wer es moderner mag, kombiniert Eisblau mit mattem Silber und klaren Glasformen.

Candy Christmas

Weihnachtsdeko © Getty Images/Cavan Images RF

Es darf auch verspielt werden. Der Candy-Christmas-Trend bringt eine Extraportion Farbe und gute Laune in die Weihnachtszeit. Zuckerstangen, Bonbons, Lebkuchenmännchen und fantasievolle Süßigkeiten-Motive werden zu dekorativen Highlights am Weihnachtsbaum. Die Farbpalette reicht von klassischem Rot und Weiß bis hin zu Rosa, Pink und zarten Pastelltönen.

Kombiniere Candy-Ornamente mit rot-weißen Kugeln, verspielten Anhängern und großen Schleifen. Auch auf dem Weihnachtstisch sorgen kleine Bonbon-Dekorationen und farbenfrohe Accessoires für einen echten Wow-Effekt.