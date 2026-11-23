Nach einem Zeugenhinweis machte die Polizei die Lenkerin an ihrer Wohnadresse ausfindig.

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Eine Streife wurde am Sonntagmittag gegen 13.15 Uhr alarmiert, da Verkehrsteilnehmer ein PKW mit auffälliger Fahrweise aufgefallen ist. Beim Eintreffen war das Fahrzeug nicht mehr vor Ort, worauf hin die Streife zu der Heimatadresse des Zulassungsbesitzer fuhr. Dort zeigte sich eine 60-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land geständig den PKW gelenkt zu haben.

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Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.