Becker-Tochter Anna Ermakova mit perfektem "Let's Dance"-Start

Anna Ermakova, Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55), hat einen perfekten Start bei "Let's Dance" auf RTL hingelegt. Die 22-Jährige zeigte am Freitagabend in Köln einen äußerst eleganten langsamen Walzer. Sowohl bei der Jury als auch beim Publikum kam der Auftritt sehr gut an. Der Lohn war das sogenannte Direktticket: Das Model kann damit in der nächsten Folge nicht ausscheiden.

Bei "Let's Dance", dem Pendant zu "Dancing Stars" (ab 3. März läuft die 15. Staffel auf ORF 1), tanzen Promis mit Profi-Tänzern. Ausscheiden musste in der ersten Folge noch niemand. Allerdings gilt der Auftakt immer auch als erster Gradmesser, wer in den kommenden Wochen um den Sieg kämpfen kann. Der Tiktoker Younes Zarou (25) etwa bekam ziemlich maue Wertungen. Auch der Mentalist Timon Krause (28) musste Kritik einstecken.

Traurigkeit mischte sich in all den Trubel, als Moderator Hartwich im Namen von "Let's Dance" der Familie und den Freunden des ehemaligen Weltklasse-Stabhochspringers Tim Lobinger das Mitgefühl ausdrückte. Der Sportler hatte 2011 in der Show als Kandidat mitgetanzt. Am Donnerstag hatte seine Familie mitgeteilt, dass Lobinger nach langer Krebserkrankung mit 50 Jahren gestorben sei.