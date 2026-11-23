Große Aktion von Billa-Mutter REWE und dem Innenministerium. Im Kampf gegen häusliche Gewalt setzt man auf eine bundesweite Initiative direkt an der Kassa.

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Es ist eine große Aktion gegen häusliche Gewalt. Vom 25. November bis zum 10. Dezember drucken BILLA, BILLA PLUS, BIPA, PENNY und ADEG wichtige Notruf- und Beratungsnummern gut sichtbar auf Millionen Kassenbons.

Diskrete Hilfe direkt im Einkaufssackerl

Ein Kassenbon wandert nach dem Einkauf ganz beiläufig ins Geldbörserl, in die Jackentasche oder ins Einkaufssackerl. Genau dieser alltägliche Beleg kann im Ernstfall zu einer entscheidenden Rettungsleine werden. Die REWE Group in Österreich führt die Initiative auch 2026 im Rahmen der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" fort.

"Jeden Tag gehen Millionen Kassenbons über unsere Kassen. Diese Reichweite wollen wir auch 2026 nutzen, um etwas Wichtiges weiterzugeben", erklärt Marcus Schober, Leiter der Unternehmenssicherheit der REWE Group in Österreich. "Vielleicht liest eine Frau die Nummer heute nur nebenbei und erinnert sich in ein paar Wochen daran, wenn sie sie braucht. Jede Betroffene soll wissen: Du musst da nicht alleine durch, es gibt Menschen, die dir helfen."

Marcus Schober, Leiter der Unternehmenssicherheit der REWE Group in Österreich, Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, Innenminister Gerhard Karner, KontrInsp. Elisa-Maria Blümel (BMI) © Billa, Robert Harson

Der Aktionszeitraum erstreckt sich vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember.

Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres (BMI) sowie dem Handelsverband unter dem Dach der Initiative "GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei". Das vorrangige Ziel: Betroffenen und deren Umfeld ohne jede Hemmschwelle und ohne langwieriges Suchen Hilfsangebote aufzuzeigen.

Besonders in den kalten Wintermonaten steigt die Gefahr häuslicher Konflikte drastisch an, da sich das tägliche Leben vorwiegend in die eigenen vier Wände verlagert. Die aktuellen Kriminalstatistiken zeichnen ein düsteres Bild:

Bis Anfang November 2026 wurden in Österreich 26 Morde an Frauen verübt.

Bei 21 dieser Tötungsdelikte gab es einen direkten Bezug zu Gewalt im privaten Nahbereich.

Jede dritte Frau ist statistisch gesehen ab ihrem 15. Lebensjahr von Gewalt betroffen.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betont die Notwendigkeit des Zusammenwirkens aller Kräfte: "Gewalt gegen Frauen geht uns alle an, überall und zu jeder Zeit. Die Polizei ist dabei Ansprechpartner und auch Einschreiter. Die Kassenbon-Aktion unterstützt beim Informieren über die wichtigsten Kontaktdaten, um in Not-Situationen schnellstmöglich Hilfe zu erhalten."