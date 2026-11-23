Eine 28-jährige Polin wurde von Österreich auf die "Most Wanted"-Liste in Europa gesetzt. Sie "hat es auf ältere Menschen abgesehen"

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Auf dieser Liste stehen Drogenbosse, Mörder, Vergewaltiger: Jetzt auch die 28 Jahre alte Polin Elizabet Telesz. Sie gehört seit Anfang November zu den "Europe's Most Wanted" und wurde von den heimischen Behörden auf die Liste gesetzt

Geldeintreiberin einer Betrüger-Bande

Auf den Fahndungsfotos sieht man eine schüchtern wirkende, junge Frau. Dennoch heißt es von Seiten der Polizei: "Alle gezeigten Flüchtigen sind als gefährlich einzustufen!"

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nun europaweit nach Elisabeth Telesz. © eumostwanted.eu

Telesz soll als eine "Abholerin" einer international agierenden Betrüger-Bande tätig gewesen sein. Opfern wurde mit dem sogenannten Kautionstrick, durch Anrufe aus einen Callcenter in Polen, Geldbeträge in fünfstelliger Höhe abgeluchst worden sein. Man erzählte - vorwiegend Senioren - dass ihre Tochter, ihr Sohn oder ein naher Verwandter einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe und nur durch Zahlung einer Kaution eine Gefängnisstrafe zu verhindern sei.

Oft sind Senioren Opfer von Kautions-Betrügern. © Getty Images/iStockphoto

Seit zwei Jahren untergetaucht

Das Landeskriminalamt Niederösterreich konnte laut "Standard" der Gesuchten zwei erfolgreiche Abholungen - von Geld, Schmuck oder Gold - nachweisen. Auf der "Most Wanted"-Seite heißt es, Telesz werde wegen einer "Vielzahl von Verbrechen" gesucht.

Gegen sie liegt seit zwei Jahren ein Haftbefehl der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vor - die Verdächtige konnte aber noch nicht verhaftet werden. Sie soll abgetaucht sein und wurde daher nun offiziell zur Fahndung europaweit ausgeschrieben.