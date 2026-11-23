Fahndung
"Most Wanted": Österreich jagt DIESE Betrügerin
Auf dieser Liste stehen Drogenbosse, Mörder, Vergewaltiger: Jetzt auch die 28 Jahre alte Polin Elizabet Telesz. Sie gehört seit Anfang November zu den "Europe's Most Wanted" und wurde von den heimischen Behörden auf die Liste gesetzt
Geldeintreiberin einer Betrüger-Bande
Auf den Fahndungsfotos sieht man eine schüchtern wirkende, junge Frau. Dennoch heißt es von Seiten der Polizei: "Alle gezeigten Flüchtigen sind als gefährlich einzustufen!"
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Telesz soll als eine "Abholerin" einer international agierenden Betrüger-Bande tätig gewesen sein. Opfern wurde mit dem sogenannten Kautionstrick, durch Anrufe aus einen Callcenter in Polen, Geldbeträge in fünfstelliger Höhe abgeluchst worden sein. Man erzählte - vorwiegend Senioren - dass ihre Tochter, ihr Sohn oder ein naher Verwandter einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe und nur durch Zahlung einer Kaution eine Gefängnisstrafe zu verhindern sei.
Seit zwei Jahren untergetaucht
Das Landeskriminalamt Niederösterreich konnte laut "Standard" der Gesuchten zwei erfolgreiche Abholungen - von Geld, Schmuck oder Gold - nachweisen. Auf der "Most Wanted"-Seite heißt es, Telesz werde wegen einer "Vielzahl von Verbrechen" gesucht.
Gegen sie liegt seit zwei Jahren ein Haftbefehl der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vor - die Verdächtige konnte aber noch nicht verhaftet werden. Sie soll abgetaucht sein und wurde daher nun offiziell zur Fahndung europaweit ausgeschrieben.
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