Ein führerscheinloser 17-Jähriger hat am Wochenende in Wiener Neustadt auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht.

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Nach einer Kollision mit einem Betonblock wurden die Mitfahrer des Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren ins Spital gebracht. Der Lenker war zuvor vor einer Kontrolle davongerast, auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Betroffene wurden am Montag ersucht, sich bei der Polizei zu melden.

© FF Wiener Neustadt

Streifenpolizisten hatten den 17-Jährigen am Samstag kurz nach 0.30 Uhr auf der B17 anhalten wollen. Der Teenager aus dem Bezirk Bruck an der Leitha fuhr stattdessen auf der Wiener Straße Richtung Innenstadt weiter und war dabei auch auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Mehrere entgegenkommende Lenker konnten nur durch Ausweichen eine Frontalkollision verhindern, berichtete die Exekutive in einer Aussendung. Auf dem Baumkirchnerring Richtung Babenbergerring kam der Jugendliche in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonblock.

© FF Wiener Neustadt

Der Pkw wurde stark beschädigt, der Lenker blieb unverletzt. Die beiden Mitfahrer wurden mit teils schweren Verletzungen ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Jene Lenker, die gefährdet wurden, wurden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wiener Neustadt - Burgplatz (Tel.: 059133 3391) in Verbindung zu setzen.