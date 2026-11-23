Vorbild-Funktion
Kremser 1. Taubenschlag: Erstbezug durch Hochzeitstaube
Krems. "Ausgerechnet eine Hochzeitstaube hat als erste Bewohnerin ihr neues Zuhause im Kremser Taubenschlag gefunden. Nach all den Jahren der Vorbereitung ist das für mich ein ganz besonderer Moment", erklärt FPÖ-Tierschutzstadtrat Christoph Hofbauer. Gemeinsam mit Sarah Weninger, Obfrau der Stadttaubenhilfe Krems, begleitete er das Projekt von der Planung bis zur Fertigstellung.
Im Parkdeck Ost beginnt nun die schrittweise Eingewöhnung weiterer Tiere. Die Betreuung übernimmt die Stadttaubenhilfe Krems. Für Weninger erfüllt sich ein langjähriger Wunsch: "Ein Herzensprojekt, für das ich jahrelang gekämpft habe, ist endlich Wirklichkeit geworden!"
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Krems als Vorreiter
Auch Tierschutzlandesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) besichtigte die Anlage. "Krems übernimmt hier eine Vorreiterrolle. Wir sammeln nun Erfahrungen, von denen künftig auch andere Städte profitieren können", sagt sie.
Ein Fütterungsverbot lenkt die Tauben gezielt zum betreuten Standort. Dort werden sie artgerecht versorgt, ihre Gelege werden kontrolliert, und die Population sinkt langfristig.
Das Wohl der Tiere im Fokus
Hofbauer dankt Weninger, dem Team der Stadt Krems und dem Veterinäramt für den Einsatz. "Jetzt wünsche ich mir vor allem eines: dass möglichst viele Tauben hier Schutz und Fürsorge finden", so Hofbauer.
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