Wer sich gegen FSME oder Covid impfen will, findet den passenden Hausarzt jetzt mit wenigen Klicks. Die Ärztekammer startet die "Impfpraxis NÖ".

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Das neue Online-Tool bündelt das Impfangebot von rund 350 Ordinationen in Niederösterreich. Nach Bezirken sortiert zeigt es, wo gegen Grippe, Covid-19, Gürtelrose und Pneumokokken geimpft wird. Es zeigt auch, welche Ordinationen Patienten impfen, die dort sonst nicht in Betreuung sind.

Die Ärztekammer will das Angebot "sichtbar machen und den Zugang zur Impfung erleichtern", sagt Kurienobfrau Dagmar Fedra-Machacek. Eine solche Übersicht gab es im Land bisher nicht.

Konkurrenz: Apotheke

Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Ab nächstem Jahr dürfen in Österreich auch Apotheken Menschen ab 14 Jahren gegen FSME, Hepatitis B sowie Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten impfen. Bisher war das den Ärzten vorbehalten.

Die Ärztekammer verweist auf den Vorteil der Ordination. Dort beurteilen Arzt und Patient Impfstatus und Krankengeschichte gemeinsam, samt Vorerkrankungen und Medikamenten. So lässt sich klären, welche Impfung sinnvoll ist, ob eine Auffrischung ansteht und was kostenlos ist.