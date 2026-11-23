Die Fans des HSV ließen ihren Unmut über das 0:4 gegen Werder Bremen auf eine ungute Weise freien Lauf.

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In der ersten Halbzeit konnte der HSV im Nord-Derby gegen Bremen noch mithalten, ging mit 0:0 in die Kabine.

Bereits kurz danach brach der Damm aber, innerhalb von nur 15 Minuten war die Partie entschieden: ÖFB-Ass Marco Friedl eröffnete den Tor-Reigen (55.), ein Doppelpack von Justin Njinmah (66. & 70.) machte den Deckel bereits drauf. Niclas Füllkrug vollendete (90.+2).

Auch Toilette wurden zerstört

Dann brannten Hooligans der Hamburger die Sicherungen durch. Dass die Toiletten im Gästebereich zerstört werden, gehört bei radikalen Auswärtsfans beinahe zum guten Ton.

Der brennende Gästeblock im Weser-Stadion © IMAGO/Justus Stegemann

Doch darüber hinaus setzten sie in den Blöcken 115 und 117 auch die Sitzreihen in Brand. Mit Konsequenzen für die "Rothosen" ist definitiv zu rechnen.

Wohl auch ein Derby ohne Gästefans, wenn sich die beiden Vereine nächste Saison wieder in Bremen treffen.